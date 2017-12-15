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بورصة وشركات
المجموعة المتكاملة تتصدر تعاملات بورصة النيل
الجمعة 15 ديسمبر 2017 01:49 م
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية
أخر الأخبار
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية
المال - خاص
احتلت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، صدارة شركات بورصة النيل، خلال الأسبوع الحالي، من حيث كميات التداول.
وبلغت أحجام التداول على أسهم الشركة 2.4 مليون ورقة مالية، بقيمة 893 ألف جنيه، وجاءت شركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" في المركز الثاني بتداول 2.3 مليون ورقة بـ 4.6 مليون جنيه.
وسجلت تعاملات بورصة النيل قيمة تداول قدرها 16.1 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 11.6 مليون ورقة منفذة على 2.26 ألف عملية.
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية
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