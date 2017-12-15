الإسكان : طرح وحدات إسكان اجتماعى للعاملين بالخارج قريبا

خالد عباس 4

بدور إبراهيم:



أكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الوزارة، ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، تستعد حاليا لطرح وحدات إسكان اجتماعى، للمصريين العاملين بالخارج، من أصحاب الدخول المحدودة، الذين لا تتناسب ظروفهم المادية وحجز قطع أراض بمشروع "بيت الوطن"، لأراضى المصريين بالخارج، أو حجز وحدة سكنية بوحدات مشروعى الرحاب ومدينتى، وهى المشروعات التى طرحتها الوزارة للعاملين بالخارج.



وأوضح، خلال مشاركته فى لقاء مع الجالية المصرية بدبى، ترأسته السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تقوم حاليا بتخصيص قطع أراضى المرحلة التكميلية بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بعد طرح الأراضى فى خمس مراحل، لقيت إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين فى تملك قطعة أرض بوطنهم.



وأشار إلى أن الوزارة تنتهى حاليا من تنفيذ الحى السكنى الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبه نحو 25 ألف وحدة سكنية، كما سيتم البدء فى تنفيذ حى الأعمال قريبا، والذى سيضم عددا من الأبراج المميزة، بها أطول برج فى أفريقيا.



وشرح ما يجرى تنفيذه فى مدينة العلمين الجديدة حاليا بالساحل الشمالى، قائلا إن كورنيش المدينة يمتد لنحو 14 كم، والعمل يتم حاليا بجدية للانتهاء من نحو 6 كم منه مع الصيف المقبل، ويمكن للمصريين بالداخل والخارج الاستمتاع بهذا الكورنيش مع الصيف المقبل.



وأضاف أن العمل يجرى أيضا فى تنفيذ مدينة المنصورة الجديدة، والتى تمتد على نحو 5 آلاف فدان على ساحل البحر المتوسط بالدلتا، وهناك عمارات سكنية وصل البناء فيها للدور الثالث، بجانب أعمال الطرق والمرافق التى تسير بصورة جيدة.



وأكد أن هناك اهتماما كبيرا أيضا بمدينتى غرب قنا وغرب أسيوط- ناصر، فى صعيد مصر، فقد تم الإعلان منذ فترة عن حجز قطع أراض بهما، كما سيبدأ حجز وحدات مشروع سكن مصر بهما نهاية الشهر الجارى، مشيرا إلى البدء فى تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بالمدينتين.

