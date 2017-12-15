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اتصالات وتكنولوجيا
وكالات أنباء تطالب عمالقة الإنترنت بتعويضات مالية
الجمعة 15 ديسمبر 2017 02:20 ص
جوجل تويتر فيسبوك
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جوجل تويتر فيسبوك
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طالبت تسع وكالات أوروبية للأنباء بتعويضها من الشركات العملاقة للإنترنت مثل "جوغل" و"فيس بوك" عن المحتوى الإخباري الذي تنشره، معتبرة أنها تستخدمه لربح عائدات مالية ضخمة دون احترام للملكية الفكرية، وفق ما نقله موقع فرانس 24
وطالبت تسع وكالات أنباء أوروبية بينها وكالة الأنباء الفرنسية بفرض تعويضات مالية على شركات الإنترنت العملاقة مقابل حقوق الملكية لاستخدام المحتوى الإخباري الذي تجني منه أرباحا طائلة.
ويناقش الاتحاد الأوروبي تشريعا يفرض على "فيس بوك" و"جوجل" و"تويتر" وغيرها من الشركات العملاقة دفع بدل مالي مقابل ملايين المقالات الصحافية التي تستخدمها أو تنشر روابط لها.
ووقعت على الالتماس وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة الأنباء الألمانية وجمعية الصحافية البريطانية ووكالات الأنباء الإسبانية والإيطالية والسويدية والبلجيكية والنمساوية والهولندية.
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