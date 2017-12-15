وسط تأييد ثلاثي عربي.. واشنطن: نسعى لردع إيران

ترامب والخليج

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قالت مندوبة الأمم المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، الخميس إن واشنطن ستعمل لبناء تحالف دولي للتصدي لإيران في الوقت الذي عرضت فيه أدلة مادية قالت إنها تربط إيران بأسلحة استخدمت في اليمن.



وأضافت هايلي في مؤتمر صحفي أمام بقايا صاروخ إيراني أطلق من اليمن نحو السعودية "سوف ترون أننا نبني تحالفا للتصدي بحق لإيران وما تفعله".



وأكدت هايلي أن الصاروخ الذي أطلقه المتمردون الحوثيون على السعودية نوفمبر الماضي هو من صنع إيراني.



في غضون ذلك، دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، المجتمع الدولي إلى التصدي بقوة أكبر للتهديد الذي تشكله إيران، وأنها تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع حلفائها لاتخاذ إجراءات تكفل الامتثال لقرارات الأمم المتحدة.



وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وام" إن الأدلة التي قدمتها الولايات المتحدة اليوم لا تترك مجالاً للشك بشأن تجاهل إيران الصارخ لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة، ودورها في انتشار الأسلحة والإتجار بها في المنطقة.



فيما أبدت وزارة الخارجية البحرينية، الخميس، ترحيبها بتقرير صدر عن الأمم المتحدة وأوضح الممارسات العدائية لإيران في اليمن.



وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، قالت الخميس، إنها توصلت بأدلة دامغة على ضلوع إيران في التدخل في شؤون الشرق الأوسط عبر نشر الفوضى.



فيما رحبت السعودية، الخميس، بتقرير الأمم المتحدة وموقف الولايات المتحدة إزاء التدخلات الإيرانية التي تزعزع استقرار المنطقة عبر دعم الميليشيات الإرهابية وتطوير الصواريخ الباليستية.



وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن تقرير المنظمة الدولية أكد أن تدخلات إيران العدائية ودعمها لميليشيات الحوثي الإرهابية بقدرات صاروخية متقدمة وخطيرة تهدد أمن واستقرار المملكة والمنطقة".



ورحبت الرياض أيضا بالموقف الأميركي الذي أعلنت عنه مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في جلسة مجلس الأمن الخميس وإدانتها لنشاطات إيران العدائية في دعم وتسليح الجماعات الإرهابية، بما فيها ميليشيات حزب الله وميليشيات الحوثي الإرهابية.

