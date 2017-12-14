EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
اﻹسماعيلي يذيق الزمالك الهزيمة الثالثة
الخميس 14 ديسمبر 2017 10:13 م
الزمالك يذوق الهزيمة الثالثة
أخر الأخبار
الزمالك يذوق الهزيمة الثالثة
ومصير نيبوشا يزداد غموضا
علي المصري
تلقي فريق الكرة بنادي الزمالك، هزيمة جديدة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، علي يد مضيفه اﻹسماعيلي، بهدف نظيف، في قمة الأسبوع الثالث عشر للمسابقة، والتي احتضنها ستاد القاهرة الدولي.
سجل هدف اللقاء الوحيد، الكولومبي دييجو كالديرون، في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، بتسديدة صاروخية علي الطائر، سكنت شباك أحمد الشناوي حارس مرمي الزمالك.
وتعرض كالديرون للطرد من قبل محمد فاروق حكم اللقاء، بعدما تلقي البطاقة الصفراء الأولي، عقب خلعه لفانلته بعد تسجيل الهدف، قبل أن يحصل علي اﻹنذار الثاني والكارت اﻻحمر، في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، بعد تعديه بالضرب علي يوسف أوباما لاعب الزمالك.
بتلك النتيجة، يواصل اﻹسماعيلي صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده للنقطة 30، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 19 نقطة، يحتل بهم المركز الخامس، ويتبقي له مباراة مؤجلة مع طلائع الجيش.
وأصبح مصير المونتيجري نيبويشا يوفوفيتش، غامضا في الاستمرار في تدريب القلعة البيضاء، بعدما تلقي الفريق الهزيمة الثالثة له هذا الموسم، وفقد نقطته العشرون خلال 12 مباراة بالدوري هذا الموسم.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا