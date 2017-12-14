اﻹسماعيلي يذيق الزمالك الهزيمة الثالثة

علي المصري





تلقي فريق الكرة بنادي الزمالك، هزيمة جديدة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، علي يد مضيفه اﻹسماعيلي، بهدف نظيف، في قمة الأسبوع الثالث عشر للمسابقة، والتي احتضنها ستاد القاهرة الدولي.





سجل هدف اللقاء الوحيد، الكولومبي دييجو كالديرون، في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، بتسديدة صاروخية علي الطائر، سكنت شباك أحمد الشناوي حارس مرمي الزمالك.





وتعرض كالديرون للطرد من قبل محمد فاروق حكم اللقاء، بعدما تلقي البطاقة الصفراء الأولي، عقب خلعه لفانلته بعد تسجيل الهدف، قبل أن يحصل علي اﻹنذار الثاني والكارت اﻻحمر، في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، بعد تعديه بالضرب علي يوسف أوباما لاعب الزمالك.





بتلك النتيجة، يواصل اﻹسماعيلي صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده للنقطة 30، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 19 نقطة، يحتل بهم المركز الخامس، ويتبقي له مباراة مؤجلة مع طلائع الجيش.





وأصبح مصير المونتيجري نيبويشا يوفوفيتش، غامضا في الاستمرار في تدريب القلعة البيضاء، بعدما تلقي الفريق الهزيمة الثالثة له هذا الموسم، وفقد نقطته العشرون خلال 12 مباراة بالدوري هذا الموسم.