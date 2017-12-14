تباين أداء البورصات العربية مع صعود الكويت وهبوط الإمارات

خالد بدر الدين





تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بصعود 4 بورصات بنسب متواضعة بقيادة الكويت وهبوط 4 بورصات أخرى تصدرتها بورصتا الإمارات دبى وأبوظبى.





وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر بورصة الكويت قفز بأكثر من 1.5 % ليصل إلى 6332 نقطة ليحقق أداء أفضل من المنطقة بعد أن بنك الكويت المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير برغم رفع أسعار الفائدة الأمريكية . .





وصعد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.2 % ليزداد إلى 14680 نقطة .





وكسب مؤشرا بورصت الدوحة والبحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % لكل منهما ليستقرا عند 8212 نقطة و 1266 نقطة على الترتيب .





وهوى مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 1.4 % ليسجل إلى 3355 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة إعمار العقارية 3.7 % بعد هبوطه 6.2 % يوم الأربعاء نتيجة أنباء عن توزيعات أرباح خاصة أقل من المتوقع وهبط أيضا سعر سهم شركة داماك العقارية 3.5 % وانخفض سعر سهم شركة أرامكس للخدمات اللوجستية 5.3 % ليسجل أدنى مستوياته منذ فبراير الماضى .





وانخفض مؤشر شقيقته سوق مال أبوظبي العام بحوالى 1 % لينزل إلى 4339 نقطة وتراجع سعر سهم شركة أدنوك للتوزيع الذي بدأ تداوله في الجلسة السابقة بحوالى 0.4 % ليهبط إلى 2.64 درهم .





وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.3 % لينخفض إلى 7076 نقطة مع هبوط سهم شركة السعودية للكهرباء 5.1 % بعد أن هوى 9.9 % في الجلسة السابقة .





وسجلت أسهم 9 من 12 بنكا مدرجا أداء قويا ورفع البنك المركزي السعودي سعر الريبو العكسي عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع الفائدة الأساسية، لكنه أبقى على سعر الريبو بدون تغيير عند 2.00 % .





بينما خسر مؤشر بورصة مسقط نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % ليستقر عند 5062 نقطة.