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اقتصاد وأسواق
التموين : التعاقد على شراء 56500 طن زيت طعام
الخميس 14 ديسمبر 2017 07:44 م
وزارة التموين
أخر الأخبار
وزارة التموين
محمد مجدي
قال مصدر مسئول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"المال"، إن الاحتياطي من الزيوت الخاصة بالمقررات التموينية يكفي حتى أبريل المقبل.
في هذا السياق أصدرت وزارة التموين بيانًا صحفيًّا منذ قليل قالت فيه إنه تم التعاقد على شراء 56500 طن زيت طعام تتضمن 16500 زيت عبَّاد مستورد، و30 ألف طن زيت صويا مستورد، و10 آلاف طن تم التعاقد عليها بالجنيه المصري ومن الموردين المحليين.
يُشار إلى أن عدد البطاقات التموينية يبلغ 21 مليون بطاقة، يستفيد منها 70 مليون مواطن.
وزارة التموين
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