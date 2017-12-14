التموين : التعاقد على شراء 56500 طن زيت طعام

محمد مجدي

قال مصدر مسئول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"المال"، إن الاحتياطي من الزيوت الخاصة بالمقررات التموينية يكفي حتى أبريل المقبل.

في هذا السياق أصدرت وزارة التموين بيانًا صحفيًّا منذ قليل قالت فيه إنه تم التعاقد على شراء 56500 طن زيت طعام تتضمن 16500 زيت عبَّاد مستورد، و30 ألف طن زيت صويا مستورد، و10 آلاف طن تم التعاقد عليها بالجنيه المصري ومن الموردين المحليين.