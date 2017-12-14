الثلاثيني يودع الأسبوع بقمة تاريخية جديدة.. ورأس المال يربح 31 مليارًا

توقعات باختراق مستويات 14800 نقطة بنهاية العام









منى عبد الباري





أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" تداولاته، اليوم الخميس، عند مستوى 14679.9 نقطة، رابحًا نحو 2.7% خلال الأسبوع، وسط مكاسب رأسمالية أسبوعية تجاوزت الـ31 مليار جنيه.





وشهدت البورصة المصرية، الأسبوع الحالي، عددًا من الأحداث على صعيد سوق المال والاقتصاد الكلي، دعمت مؤشرات السوق ونتائجها بقوة، ويتوقع أن تنعكس أصداؤها على الأسبوع المقبل، ما يدفع المؤشر الثلاثيني لاختبار مستويات 15000 نقطة.





وسجل مؤشر "EGX30" قمة تاريخية جديدة عند مستوى 14742.7 نقطة، بمنتصف تداولات اليوم الخميس، قبل أن يقلص مكاسبه بختام الجلسة عند 14679.9 بضغط من مبيعات المستثمرين المحليين، والتي سجلت صافي 18.5 مليون جنيه.





بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافي 9.6 مليون جنيه، و8.8 مليون جنيه على الترتيب، فيما انتهت التداولات عند مستوى 1.79 مليار جنيه.





وأغلق رأس المال السوقي أسبوعه الخميس رابحًا 31.7 مليار جنيه، عند مستويات 820.7 مليار جنيه، مقارنة بـ789 مليارًا، الأسبوع الماضي.





وقال محمد النجار، رئيس قطاع البحوث بشركة المروة للسمسرة، إن قطاع السياحة والقطاعات المكملة له كالصناعات الغذائية، والفنادق، والعقارات، والقطاع الصحي، ستشهد انتعاشة، الفترة المقبلة، تنعكس إيجابًا على مؤشرات السوق.





وخلال الأسبوع الحالي تم بدء التداول على سهم شركة ابن سينا فارما، والذي سجل في أول يوم تداول له، الثلاثاء الماضي، ارتفاعات تجاوزت الـ15%، تزامنًا مع موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على قانون التأمين الصحي الجديد، ما ينعكس إيجابًا على القطاع الصحي بالسوق.





كما أعلن وزير الصحي الروسي، اليوم الخميس، ماكسيم سوكولوف، أن بلاده ومصر قد توقعان اتفاقًا، الجمعة، لاستئناف الرحلات المدنية الروسية لمصر، فيما شهدت نسب التضخم تراجعًا نسبته 5% دفعة واحدة في نوفمبر لتصل إلى 26%، مقارنة بنحو 31% في أكتوبر، بحسب بيانات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.





وأكد النجار أن تضافر هذه العوامل، بجانب احتفاظ المؤشر الثلاثيني بمكاسبه السابقة وبقائه فوق مستويات 14450 نقطة، يؤهله لاختراق مستويات 14800 نقطة بنهاية العام الحالي، مقارنة بتوقعات عند 15000 نقطة سابقًا، والتي أطاح بها ارتفاعات أسعار الفائدة.





وتوقع النجار أن تواصل السوق المكاسب في الربع الأول من العام المقبل، لتخترق مستوى 15570 نقطة في الربع الأول من العام المقبل.



