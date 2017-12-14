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نقل وملاحة
وزير الخارجية : استعادة الطيران الروسى تعزز تعاون الجانبين
الخميس 14 ديسمبر 2017 07:14 م
وزارة الخارجية
أخر الأخبار
وزارة الخارجية
سمر السيد:
قال وزير الخارجية، سامح شكرى، إن توقيع اتفاق مع الجانب الروسى لاستئناف رحلات الطيران لمصر فى الفترة المقبلة يعزز التعاون بين الجانبين، ويدعو فى إطار قانونى لاستعادة رحلات الطيران المباشر بين عاصمتى البلدين وكذلك للمقاصد السياحية المصرية، مؤكداً أن تلك الخطوة تعتبر مهمة للسائحين والشركات السياحية الروسية العاملة فى هذا المجال وكذلك للاقتصاد المصرى.
وأشار فى تصريحات للصحفيين على هامش الجلسة الختامية للخلوتين المشتركتين للجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الافريقى ومفوضيته حول أساليب العمل والشراكات الإستراتيجية له، إلى أن الاتفاق يعتبر خطوة تنفيذية ضمن الإجراءات التى انعقدت بين الطرفين فى الفترة الماضية لرفع الكفاءات والقدرات فى تأمين المطارات المصرية.
يشار إلى أن وزير النقل الروسى ماكسيم سوكولوف أعلن أن روسيا ومصر قد يوقعان اتفاقا غداً الجمعة لاستئناف الرحلات المدنية الروسية لمصر.
فى سياق آخر، قال "شكرى" إن اجتماع الاتحاد البرلمانى العرب المنعقد على مستوى رؤساء البرلمانات العربية اليوم الخميس فى المغرب لمناقشة القرار الأمريكى الأخير للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يصب فى حماية القدس وعدم تغيير هويته أو ووضعه القانونى.
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