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اقتصاد وأسواق
ضبط أدوية مهربة بمطار القاهرة
الخميس 14 ديسمبر 2017 07:10 م
الأدوية
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الأدوية
مها أبو ودن
تمكّن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة حسن السيد مدير الجمرك، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية الخاصة بعلاج الأورام الخبيثة.
حيث اشتبه صبرى حسنين، مأمور تفتيش، بأحد الركاب السوريين على رحلة طيران، وبعرض الأمر على أميرة عطية، نائب مدير الإدارة، قامت بتكليف كل من عمرو العميرى وطاهر خفاجى مأمورى الجمرك، تحت إشراف طارق محمد، رئيس قسم تفتيش الركاب، بتفتيش أمتعة الراكب بدقة، حيث تم العثور على 8 عبوات من الأدوية الخاصة بعلاج الأورام الخبيثة مخبأة داخل أكياس بها كمية من الكاجو بين طيات الملابس بحقيبته.
وبناء على ذلك قرر خالد الجمال، مدير عام جمارك مبنى الركاب 1 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 29 لسنة 2017، وتحريز المضبوطات، وبلغت قيمة التعويضات مليون جنيه.
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