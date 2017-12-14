ضبط أدوية مهربة بمطار القاهرة

مها أبو ودن

حيث اشتبه صبرى حسنين، مأمور تفتيش، بأحد الركاب السوريين على رحلة طيران، وبعرض الأمر على أميرة عطية، نائب مدير الإدارة، قامت بتكليف كل من عمرو العميرى وطاهر خفاجى مأمورى الجمرك، تحت إشراف طارق محمد، رئيس قسم تفتيش الركاب، بتفتيش أمتعة الراكب بدقة، حيث تم العثور على 8 عبوات من الأدوية الخاصة بعلاج الأورام الخبيثة مخبأة داخل أكياس بها كمية من الكاجو بين طيات الملابس بحقيبته.