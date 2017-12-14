عوائد الضبعة النووى وحقوق الإنسان.. أهم موضوعات توك شو الليلة

‎عمر خيرت ضيف عمرو الليثى فى "بوضوح"

‎يحلّ الموسيقار الكبير عمر خيرت، فى السابعة مساءً، ضيفًا على الإعلامي الدكتور عمرو الليثى، فى برنامجه "بوضوح" على قناة الحياة، حيث يتحدث خيرت عن مشواره الفنى، ويسرد فيها أهم محطاته التى مر بها، وعن ذكرياته مع كبار النجوم الذين تعاون معهم، سواء من خلال ألحان قدمها لهم، وأشهرهم النجم محمد منير، وعلى الحجار، وأنغام، وهانى شاكر، وريهام عبد الحكيم.





‎وخلال الحلقة يعزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية التى اشتهر بها مثل البخيل وأنا، وضمير أبلة حكمت، وقضية عم أحمد، ويعرض خيرت خلال الحلقه الجوائز التى حصل عليها خلال مشواره، يكشف عن أقرب الجوائز لقلبه.

‎ويتحدث خيرت خلال حواره مع الليثى عن أهم الحفلات التى أحياها فى مصر والعالم.

جمال الشاعر ضيف الديهي في "نادي العاصمة"

يستضيف نشأت الديهي في برنامج "نادي العاصمة" فى الخامسة والنصف مساءً على الفضائية المصرية، الإعلامي جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، ويتطرق الحوار إلى الحديث عن دور الإعلام الوطني في القضايا القومية وكيفية إبراز دور الدولة من خلال إعلامها في القضايا الداخلية والخارجية، ويتحدث الشاعر عن المواجهات الإعلامية التي تسعى للنيل من الدور المصري في المنطقة.

وفي الفقرة الثانية يدور الحوار مع الشاعر عن أزمة الأقصى والأخطار التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، والدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام فيها ودور الأزهر الشريف ونتائج المؤتمر الإسلامى.

ملف حقوق الإنسان على دريم فى "كلام تانى"

تفتح الإعلامية رشا نبيل، على شاشة "دريم" فى برنامجها "كلام تانى"، في العاشرة مساءً، ملف حقوق الإنسان بمصر والصورة المشوهة المصدرة للخارج، في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.





ويستضيف البرنامج النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، وعمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وحافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب ضياء الدين داود عضو تكتل 25- 30 بمجلس النواب.





ويجيب الضيوف عن: كيف نواجه التقارير المشبوهة بشأن هذه الحقوق ودور البرلمان في مواجهتها، وهل نجح البرلمان في سن تشريعات للرد على توصيات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قبل منتصف 2018 أم فشل في المهمة المكلف بها.





وفى الفقرة الثانية من الحلقة تقام أمسية فنية مع صناع وبطلات فيلم "فستان ملون"، أول بطولة جماعية نسائية تكرس حلم وحياة "المرأة المستقلة" لشخصيات حقيقية من الواقع.





المكاسب والعوائد الاقتصادية لمشروع الضبعة النووى فى "على باب مصر"

يستضيف برنامج "على باب مصر" على القناة الفضائية المصرية، في العاشرة والنصف مساءً، الدكتور إبراهيم العسيري، رئيس قسم الهندسة النووية بالجامعة المصرية الروسية وكبير مفتشين بالطاقة النووية سابقًا، وأشرف كمال خبير الشأن الروسي ودول الاتحاد السوفيتي السابق.

ويتحدث الضيفان، في حوار خاص، عن المكاسب والعوائد الاقتصادية لمشروع الضبعة النووي وأهمية مصر بعد دخولها نادي المفاعلات النووية، من خلال تنفيذ مشروع الضبعة النووي.

ويناقش البرنامج هل يمكن أن يكون مشروع الضبعة النووي بداية لإنشاء مشاريع روسية جديدة، ما يساعد مصر على تطوير الصناعة المحلية، كما يتطرق الحديث إلى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في إنشاء مشروع الضبعة النووي دون تحمُّل موازنة الدولة أي مبالغ مالية جديدة، إضافة إلى كيفية الاستفادة من إنشاء هذا المشروع الضخم في تدريب كوادر مصرية على استخدام التكنولوجيا النووية مع نقل الخبرات الروسية إلى مصر.

سمير فرج يكشف أسرار ألاعيب السياسة فى "90 دقيقة" على المحور

يواصل اللواء سمير فرج، رئيس جهاز الشئون المعنوية بالقوات المسلحة سابقًا، فى برنامج "90 دقية" على قناة المحور فى الثامنة مساءً، شرح خريطة المخاطر والقوى وصناعة القرار بالمنطقة مع الدكتور محمد الباز.





ويعرض معلوماتيًّا بالخرائط والشرح التفصيلي المصور، أسرار صناعة القرار في منطقة الشرق الأوسط، كما يكشف أسرار ألاعيب السياسة والحروب والتسليح في مصر والدول المحيطة بها.





ويتناول فرج بالشرح والتحليل، في الجزء الثاني للحلقة التي أذيعت أمس من البرنامج، الإجابة عن الأسئلة التي تدور بأذهان المواطنين، الخاصة بمستقبل مصر، وأزماتها، وخططها الاستراتيجية.



