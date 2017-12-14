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اتصالات وتكنولوجيا
أورنج تطلق مبادرة للتعليم الرقمي
الخميس 14 ديسمبر 2017 05:05 م
أورنج
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اورنج
الشركة تستثمر 3.6 مليون جنيه في تنفيذ المدارس الرقمية
محمود جمال
أطلقت شركة أورنج مصر مبادرة جديدة تحت عنوان التعليم الرقمي، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، اليوم؛ للإعلان عن تفاصيل المبادرة.
وتهدف الشراكة إلى تطوير المدارس المجتمعية التي قامت مؤسسة ساويرس بإنشائها ودعمها في القرى والنجوع، إذ سيتم تنفيذ مشروع المدارس الرقمية في 29 مدرسة بأسيوط وقنا وسوهاج، ومدرسة جبل المقطم بمنشية ناصر، والتي تخدم أكثر من 900 طالب في المرحلة الابتدائية سنويًّا.
وتعمل المبادرة على إتاحة المناهج الدراسية بطريقة مبسطة باستخدام الطرق المسموعة والمرئية، بالإضافة إلى الألعاب الإلكترونية.
وسيتم التعاون مع جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط لتنفيذ المشروع وتوفير المحتوى وتدريب المدرسين على الطرق التعليمية الجديدة المتوافرة على أجهزة التابلت والكمبيوتر والسيرفرات.
كما افتتحت الشركة، بالتنسيق مع الجمعية، 10 مراكز لتمكين المرأة تكنولوجيًّا، منها 9 في أسيوط وسوهاج وقنا، ومركز في منشية ناصر،
وكشف جان مارك هاريون، رئيس "أورنج مصر"، عن ضخ الشركة استثمارات بقيمة 3.6 مليون جنيه لتنفيذ مشروع المدارس الرقمية في القاهرة ومدن الصعيد.
وقال إن هذه الاستثمارات تستهدف تطوير المدارس وإتاحة برامج التعليم الإلكتروني الحديث من خلال توفير شاشات رقمية وأجهزة تابلت وحاسبات وسيرفرات.
وأضاف أن أورنج العالمية نفذت المبادرة في 12 دولة، مقدرًا عدد الأطفال المستفيدين منها بنحو 100 ألف طفل.
أورانچ
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