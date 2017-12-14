أورنج تطلق مبادرة للتعليم الرقمي‎

الشركة تستثمر 3.6 مليون جنيه في تنفيذ المدارس الرقمية‎



محمود جمال

أطلقت شركة أورنج مصر مبادرة جديدة تحت عنوان التعليم الرقمي، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، اليوم؛ للإعلان عن تفاصيل المبادرة.

وتهدف الشراكة إلى تطوير المدارس المجتمعية التي قامت مؤسسة ساويرس بإنشائها ودعمها في القرى والنجوع، إذ سيتم تنفيذ مشروع المدارس الرقمية في 29 مدرسة بأسيوط وقنا وسوهاج، ومدرسة جبل المقطم بمنشية ناصر، والتي تخدم أكثر من 900 طالب في المرحلة الابتدائية سنويًّا.

وسيتم التعاون مع جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط لتنفيذ المشروع وتوفير المحتوى وتدريب المدرسين على الطرق التعليمية الجديدة المتوافرة على أجهزة التابلت والكمبيوتر والسيرفرات.



كما افتتحت الشركة، بالتنسيق مع الجمعية، 10 مراكز لتمكين المرأة تكنولوجيًّا، منها 9 في أسيوط وسوهاج وقنا، ومركز في منشية ناصر،



