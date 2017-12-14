هيرميس تطلق شركة جديدة لخدمات البيع بالتقسيط

كريم عوض



خاص:



أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، اليوم الخميس، إطلاق نشاط شركة تابعة لها تحت العلامة التجارية "valU" لخدمات البيع بالتقسيط في السوق المصرية، وذلك في إطار إلتزام المجموعة باستراتيجية التنويع والتوسع فى أنشطتها ومنتجاتها، في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.



وخصصت المجموعة استثمارات مبدئية بقيمة 250 مليون جنيه للنشاط الجديد، على أن يرتفع بالتزامن مع تنامي أنشطتها، واتساع شبكة المحلات التجارية، وقاعدة العملاء.



في هذا السياق صرح كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بأن إطلاق “valU”يعكس التزام الشركة بالتوسع بباقة منتجاتها وأعمالها، وتقديم حلول ابتكارية تتماشى مع النمط العالمي عبر تطبيقات FinTech ، التي تعطي الشركة فرصة لزيادة عائدتها من خلال الاستفادة من التركيبة السكانية، والقوة الاستهلاكية، وارتفاع عدد مستخدمي الهواتف الذكية في السوق المصرية، والنشاط الجديد يمثل خطوة هامة تجاه تحقيق القيمة المضافة لمساهمي الشركة، كذلك العملاء، ومحلات التجزئة والموردين.



من جانبه، صرح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس، بأن الفجوة بين القوة الشرائية وطموحات المستهلكين، تمثل فرصة سوقية لتقديم حل ذكي للعملاء الأفراد.



وأضاف أن ما يميز "valU" عن باقي الخدمات المتوفرة في السوق المصرية هو إمكانية الحصول على أسرع موافقة لبرامج التقسيط للتسوق من خلال شبكة واسعة من المحلات التجارية، وسهولة تنفيذ المعاملات عبر التطبيق، ويمّكن المستهلك من شراء ما يحتاجه على الفور، والدفع بالتقسيط، دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة، أو تقديم العديد من المستندات، كما أن المنتج الجديد يساهم في تنشيط حركة البيع في المحلات التجارية، وكبار الموردين على حد سواء.



وتنفرد “valU” بأسرع موافقة لبرامج التقسيط في مصر من خلال عملية سريعة ودقيقة لتقييم المخاطر لإتاحة برامج للتسوق تناسب احتياجات وقدرات كل عميل.



كما قامت الشركة بتعيين فريقا إداريا محترفا من خبراء التمويل المصرفي وغير المصرفي لقيادة عمليات النشاط الجديد خلال المرحلتين الراهنة والمقبلة، وسيتم الإطلاق الرسمي لـ"valU" خلال يناير 2018 بالقاهرة الكبرى، على أن يتم التوسع بقاعدة العملاء وشبكة المحلات التجارية في محافظات أخرى خلال العام المقبل.



يأتي النشاط المستحدث، بعد عامين من إطلاق شركة التأجير التمويلي التابعة للمجموعة المالية هيرميس، والتي احتلت مرتبة رائدة بقوائم تصنيف شركات التأجير التمويلي العاملة في السوق المصرية منذ نشأتها في مايو 2015، والاستحواذ على شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر، أكبر شركة قطاع خاص في مجال التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية، خلال النصف الأول من 2016.

