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بورصة وشركات
مصر للأسمنت قنا تتراجع عن إغلاق الاكتتاب.. والبورصة تلغى التعاملات
الخميس 14 ديسمبر 2017 04:32 م
شركة مصر للأسمنت
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شركة مصر للأسمنت
رجب عز الدين
تراجعت شركة مصر للأسمنت– قنا عن عدم طرح مرحلة جديدة للاكتتاب فى الأسهم المتبقية من المرحلة الأولى للاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر.
وقالت الشركة، فى استدراك مرسل للبورصة المصرية، قبل ختام الجلسة بقليل، إنها قررت إعادة طرح الأسهم التى لم يتم تغطيها (المتبقية)، وعددها 1.3 مليون سهم مرة أخرى على المساهمين القدامى دون التقيد بنسب الاكتتاب.
وأضافت البيان أن الشركة ستقوم بتقديم الإعلان عن ذلك للهيئة العامة للرقابة المالية؛ لاعتماده.
وبلغ عدد الأسهم التى استجابت للاكتتاب فى المرحلة الأولى 28.7 مليون سهم تمثل 95.425% من قسمة الأسهم المطروحة للاكتتاب فى الزيادة، والبالغ عددها 30.1 مليون سهم.
كانت الشركة قد أعلنت، صباح اليوم، عن اكتفائها بالمرحلة الأولى من الاكتتاب، مشيرة إلى أنها لن تقوم بمد فترة الاكتتاب الأصلية مرة خرى للاكتتاب فى الأسهم التى لم يتم الاكتتاب بها على المكتتبين فى المرحلة الأولى.
وقررت إدارة البورصة إلغاء جميع العمليات المنفذة على أسهم الشركة، خلال جلسة اليوم الخميس، على أن يكون سعر الفتح هو 41.93 جنيه للسهم.
وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها فى أكتوبر الماضى على قيام شركة مصر للأسمنت- قنا، بنشر الإفصاح المتضمن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر بواقع 301.22 مليون جنيه، ليصبح 600 مليون جنيه بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم الواحد.
ويبلغ رأسمال مصر للأسمنت الحالي نحو 298.7 مليون جنيه، موزعًا على 29.8 مليون سهم.
البورصة المصرية
مصر للاسمنت - قنا
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