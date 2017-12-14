الجامعة الأمريكية تكرم رئيس مجلس إدار نهضة مصر للنشر

داليا ابراهيم





المال – خاص:



فازت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، بجائزة أفضل خريج من قسم إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.



قام الدكتور نزار بشيخ، عميد القسم بمنحها درع الجائزة.وتخرجت داليا إبراهيم، من الجامعة الأمريكية قسم إدارة أعمال، ثم حصلت على ماجيستير فى الإدارة العامة، ثم ماجيستير فى إدارة الأعمال التنفيذية من الجامعة الأمريكية.



والتحقت بالعمل فى نهضة مصر عام 1994 وتقلدت العديد من المناصب ونجحت فى تأسيس ثلاثة شركات جديدة لمجموعة نهضة مصر، منها شركة نهضة مصر لتطوير المحتوى الإلكترونى عام 1998، التى تقدم خدمات متنوعة لدعم التعليم الإلكترونى، وتقديم الحلول الرقمية، وشركة نهضة مصر للدعاية والإعلان فى نفس العام، والتى تعمل في خدمات الإعلان، وإنتاج أفلام الرسوم المتحركة، ومختلف التطبيقات الحديثة، وتعد الشركة الأولى والوحيدة فى مصر والشرق الأوسط، التى تقوم بإنتاج الأفلام الخاصة التى تعرض بالقبة السماوية بمكتبة الإسكندرية.

كما أسست فى 2004 شركة نهضة مصر للصحافة والإعلام، والتى تصدر نسخًا عربية للعديد من المجلات الترفيهية فى العالم، مثل: ديزنى، وناشيونال جيوجرافيك، وذلك على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط .



وخلال عملها نجحت فى أن تحصل الشركة على أكثر من 38 جائزة محلية وعالمية، منها جائزة الشيخ زايد لأفضل ناشر فى العالم العربى عام 2010 ، وجائزة بولونيا راجازى عن كتاب «السمكة الفضية»، وجائزة اتصالات لأفضل كتاب للطفل، وأفضل رسوم عن كتاب «عود السنابل»، وللشباب عن كتاب «أجوان» عام 2013، وجائزة اتصالات لعام 2016 لأفضل كتاب لليافعين عن كتاب «صراخ خلف الأبواب».



وفى عام 2011 تم اختيار داليا إبراهيم، رئيسا لمجلس إدارة الدار، التى أطلقت مؤخرا أول شركة رأس مال مخاطر تحتضن الشركات الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم EdVentures .

