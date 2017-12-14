ختام أعمال المؤتمر الوزارى للتجارة العالمية بالأرجنتين

قابيل في مؤتمر اليورومني 2017

محمد ريحان



اختتمت فعاليات المؤتمر الوزارى الحادى عشر للمنظمة، والذى استضافته العاصمة الأرجنتينية بيوينس ايرس، خلال الفترة من 10- 13 ديسمبر الجارى، بمشاركة 164 دولة، وذلك بعد مناقشات شاقة ومفاوضات وصفت بأنها الأصعب فى تاريخ منظمة التجارة العالمية.



وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ورئيس الوفد المشارك فى فعاليات المؤتمر، أن المؤتمر عقد فى ظروف بالغة التعقيد، وشهد حالة انقسام كبيرة حول رغبة بعض الدول المتقدمة إنهاء جولة الدوحة للتنمية، لكن إصرار مصر وتمسكها هى والدول النامية بأهمية الجولة وأبعادها التنموية حالت دون تحقيق ذلك، ونفس الحال بالنسبة للملفات التى تهم الدول النامية وبصفة خاصة الدعم المحلى الذى تقدمه الدول المتقدمة للسلع الزراعية، كما لم يحدث توافق بين الدول الأعضاء حول الآلية الدائمة للتخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى.



وأشار إلى أنه فيما يتعلق بموضوعات التنمية فقد تمسكت بعض الدول المتقدمة بعدم التفاوض على أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية، والأقل نمواً والتى تساعدتها فى تنفيذ خطط تطوير وتعميق صناعتها المحلية.



وأوضح أن المؤتمر لم يُصدر إعلاناً وزارياً كما هو متبع فى المؤتمرات الوزارية، نظراً لعدم التوصل إلى صيغ توافقية للموضوعات المطروحة على طاولة المفاوضات بالمنظمة، والاكتفاء بإعلان إصدار عدد من القرارات شملت تشكيل مجموعة عمل للإعداد لانضمام دولة جنوب السودان إلى منظمة التجارة العالمية.



وأصدار قرار وزارى بشأن برنامج عمل التجارة الإلكترونية، ويتضمن استمرار العمل بالبرنامج الحالى والمعمول به منذ عام 1998، علاوة على عدم فرض رسوم جمركية على التجارة الإلكترونية لمدة عامين، فضلًا عن إصدار قرار وزارى بشأن دعم مصايد الأسماك، تضمن استمرار المفاوضات حول الغاء بعض انواع الدعم بالنسبة للأسماك، وذلك حتى عقد المؤتمر الوزارى القادم للمنظمة فى عام 2019.



ونوه قابيل إلى أن مصر قد أكدت خلال كافة فعاليات المؤتمر التزامها بالنظام التجارى متعدد الأطراف، وحرصها على تقويته وزيادة مصداقيته بما يخدم مصالح كافة الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.



وأوضح السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أنه تم خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الإعلان عن استمرار المنظمة فى مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالمفاوضات الخاصة بموضوعات التنمية وملف الزراعة، وبصفة خاصة الدعم المحلى وتنافسية الصادرات والنفاذ إلى الأسواق، إضافة إلى التجارة فى الخدمات وموضوعات الملكية الفكرية وتحرير تجارة السلع الصناعية وموضوعات التجارة والبيئة.



وأشار إلى أن المؤتمر شهد محاولات من بعض الدول المتقدمة لإضعاف دور المنظمة فى إدارة النظام التجارى العالمى، الأمر الذى واجهته الدول النامية من خلال تقديم مرونة كبيرة خلال المفاوضات، حرصًا منها على استمرار دور المنظمة باعتبارها الضمانة الأساسية لاستدامة النظام التجارى متعدد الأطراف.