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اقتصاد وأسواق
التعليم العالي تعلن إنشاء 32 جامعة أهلية بحلول 2030
الخميس 14 ديسمبر 2017 03:05 م
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
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خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
المال - خاص
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الرؤية الإستراتيجية للوزارة 2030 ترتكز على التوسع في إنشاء جامعات جديدة، بما يسهم في إتاحة فرص تعليمية متميزة أمام الطلاب، ويخفف الضغط عن الجامعات الحالية.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الفترة القادمة ستشهد توسعًا في إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تهدف إلى الربح ليصل عددها إلى 32 جامعة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن هناك دراسات حول إنشاء جامعات أهلية تابعة لكل من جامعات الإسكندرية، وقناة السويس، وبنها، وعين شمس، وأسيوط، والقاهرة.
وأكد عبدالغفار، أنه تم البدء في تنفيذ خطوات إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تضم 12 كلية موزعة على 3 مدن هي: "رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ"، وبها العديد من التخصصات المتنوعة الملائمة لطبيعة محافظة جنوب سيناء، حيث يضم موقع الجامعة بشرم الشيخ 5 كليات "السياحة واللغات والترجمة، والتربية الرياضية، والحاسبات والمعلومات، والهندسة المعمارية"، بالإضافة إلى فندق تعليمي، وسكن أعضاء هيئة التدريس، وسكن للطلاب، ومكتبة مركزية، وملاعب كمرحلة أولى.
أما موقع الجامعة بطور سيناء فيضم كليات في تخصصات الصناعات التكنولوجية، والهندسة، وعلوم البحار، بالإضافة إلى مبنى الإدارة، وقاعة للمؤتمرات، ومكتبة مركزية، وقاعة للألعاب الرياضية، وسكن للطلاب والطالبات، وسكن أعضاء هيئة التدريس، كما تضم المرحلة الثانية كليات الطب، والصيدلة، والتمريض، ومستشفى تعليمي، ويشمل موقع الجامعة برأس سدر كمرحلة أولى مبنى الإدارة، والمكتبة، وكلية الزراعة، ومبنى الخدمات، وسكن أعضاء هيئة التدريس، وسكن الطلاب والطالبات، وتضم المرحلة الثانية إنشاء كلية العلوم الإدارية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم البدء في تأسيس جامعة الجلالة مع بداية عام 2018، وتضم 13 كلية في تخصصات الهندسة، الإدارة والسياسات العامة، والبايوتكنولوجي والصناعات الدوائية، والعلوم، والغذاء والصناعات الغذائية، والفنون، والعلوم الإنسانية والاجتماع، والإعلام، والطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والعلوم الطبية المساعدة، موضحًا أن الجامعة تستوعب 12750 طالبًا في مراحلها الثلاثة.
وعن خطوات إنشاء الأكاديمية العليا للعلوم بهضبة الجلالة، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أنه من المقرر بناؤها على مساحة 12 فدانًا بداية عام 2018 وتستوعب 5040 طالبًا، وتضم تخصصات القانون والتحكيم الدولي، ودراسة التجارة الدولية واَلياتها، وإدارة الكوارث والأزمات، والنانو تكنولوجي، والبيوتكنولوجي، ومجال الطاقة المتجددة والذرية، وعلوم الصناعات البتروكيميائية، وعلوم البحار.
وفيما يخص جامعة العلمين أوضح الوزير، أن الجامعة تضم كليات في تخصصات العلوم الأساسية، والهندسة المتقدمة، والصيدلة، والطب، والفنون والتصميم، والقانون والتحكيم الدولي، والسياحة والضيافة، والاقتصاد والتجارة الدولية، بالإضافة إلى كلية الدراسات العليا، مشيرًا إلى أن الجامعة سوف تستوعب 23،186 طالبًا، ومن المخطط الانتهاء من المرحلة الاولى مع بداية العام الدراسي 2018-2019.
التعليم العالي
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