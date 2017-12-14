انتهاء جلسات نموذج محاكاة مجلس النواب

العرابى 33

ياسمين فواز:



نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، فعاليات ختام أعمال جلسات نموذج محاكاة لمجلس النواب المصرى، لطلبة كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والحقوق والتجارة بجامعة القاهرة ، بقاعة مجلس الشورى سابقاً ، وذلك بحضور المستشار محمد نصير، نائب الأمين العام وعدد من نواب البرلمان والشخصيات العامة .



وأكد النائب السفير محمد العرابى، ضرورة استثمار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب، وتمكينهم من خلال البرامج التأهيلية لتثقيف وتأهيل الشباب ، و تقدم بالشكر للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب لدعمه هذا النموذج المتحضر للتثقيف السياسى للشباب .



وطالب الشباب بالاهتمام بتنمية اللغات الأجنبية والانفتاح على الثقافات ليكونوا خير ممثل لبلدهم أمام العالم .



و أكد النائب أحمد زيدان، أهمية مثل هذه التجارب فى بناء الشخصية موضحا أن هذا البرلمان يشهد أكبر نسبة تمثيل للشباب والمرأة فى تاريخ مصر .