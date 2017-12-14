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سيـــاســة
انتهاء جلسات نموذج محاكاة مجلس النواب
الخميس 14 ديسمبر 2017 02:32 م
العرابى 33
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العرابى 33
ياسمين فواز:
نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، فعاليات ختام أعمال جلسات نموذج محاكاة لمجلس النواب المصرى، لطلبة كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والحقوق والتجارة بجامعة القاهرة ، بقاعة مجلس الشورى سابقاً ، وذلك بحضور المستشار محمد نصير، نائب الأمين العام وعدد من نواب البرلمان والشخصيات العامة .
وأكد النائب السفير محمد العرابى، ضرورة استثمار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب، وتمكينهم من خلال البرامج التأهيلية لتثقيف وتأهيل الشباب ، و تقدم بالشكر للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب لدعمه هذا النموذج المتحضر للتثقيف السياسى للشباب .
وطالب الشباب بالاهتمام بتنمية اللغات الأجنبية والانفتاح على الثقافات ليكونوا خير ممثل لبلدهم أمام العالم .
و أكد النائب أحمد زيدان، أهمية مثل هذه التجارب فى بناء الشخصية موضحا أن هذا البرلمان يشهد أكبر نسبة تمثيل للشباب والمرأة فى تاريخ مصر .
مجلس النواب
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