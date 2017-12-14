حديد المصريين تعاين قرية الروضة ببئر العبد تمهيدًا لإعمارها

احمد ابو هشيمة

المال - خاص



بدأت مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً فى مصر بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وجمعية الأورمان العمل فى قرية "الروضة" بمركز بئر العبد بالعريش في محافظة شمال سيناء، والتى تعد القرية الرابعة عشرة بالمبادرة بعد قرية "دندرة" التى تم افتتاحها فى نهاية أكتوبر الماضى وهى القرية الثانية فى محافظة شمال سيناء التى تنفذها المبادرة بعد "الخربة" بمركز بئر العبد والتى تم افتتاح إعادة إعمارها أبريل 2016.



ووفقا لبيان صادر عن المجموعة اليوم، قام أمس فريق العمل الفنى من مجموعة حديد المصريين ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى وجمعية الاورمان بعمل معاينة واقعية لقرية الروضة لتحديد أهم الاحتياجات المطلوبة وعدد المنازل التى ستتم إعادة إعمارها وتأسيسها والمشروعات التى تناسب طبيعة المجتمع السيناوى وأيضاً رصد عدد حالات ذوى القدرات الخاصة لتوفير الأجهزة التعويضية اللازمة لهم وعدد حالات اليتيمات اللاتى يحتجن الى جهاز لإتمام زواجهن.



يذكر أن مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى الاكثر احتياجاً أطلقها رجل الاعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين فى يونيو 2014 بالتعاون مع جمعية الأورمان ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى وقامت بإعادة إعمار قرى بجميع محافظات الصعيد بلغ عددها 13 قرية بمحافظات: "بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، بالاضافة الى محافظتى شمال سيناء والبحيرة" ويبلغ رأسمال المبادرة 200 مليون جنيه وتستهدف إعمار 40 قرية.



