ميناء دمياط يستقبل 48000 طن سكر

هيئة ميناء دمياط

محمود محسن



استقبل ميناء دمياط، السفينة SSI GLORIOUS محملة بـ 48000 طن سكر، كما استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 5 بضائع عامة.



وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23، بالإضافة إلى17 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأضاف المركز أنه غادر الميناء 161 سيارة بحمولة 7933 طن قمح.



وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 146782 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53866 طنا.



ولفت إلى أن الميناء استقبل في الواحدة والنصف مساء أمس الأربعاء قطار الحاويات رقم2437 محملا بـ 19 حاوية ثلاجة 40 قدم قادما من العين السخنة، بينما غادر القطار نفسة الميناء في الخامسة والنصف مساء أمس محمل بـ 60 حاوية 20 قدما متجها إلي العين السخنة



.يذكر أنه غادر الميناء في السادسة مساء أمس القطار رقم 2471 محمل بـ 630 طن سكر.



يشار إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5000 طن يوريا، و 4080 طن فوسفات، و11700 طن ملح، و 6600 طن رمل، و 3100 طن مولاس، وإعادة تصدير 3000 طن فول صويا.