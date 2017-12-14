EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
عاجل.. تأجيل اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الإثيوبية
الخميس 14 ديسمبر 2017 02:07 م
سامح شكرى وزير الخارجية
أخر الأخبار
سامح شكرى وزير الخارجية
سمر السيد:
قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن اجتماعات اللجنة المشتركة بين مصر وأثيوبيا تأجلت فى الوقت الحالى، نظراً لارتباطات الطرفين، مشيراً إلى أن هناك اتصالات متبادلة لتحديد موعد أخر لاحق.
جاء ذلك فى تصريحات للصحفييين على هامش الجلسة الختامية للجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الإفريقى، ومفوضية الاتحاد الإفريقى حول أساليب العمل والشراكات الاستراتيجية، بحضور عدد من أعضاء لجنة المندوبين الدائمين، وموظفى إدارات مفوضية الاتحاد الإفريقى اليوم الخميس.
كان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، قد قال فى تصريحات سابقة أن رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى مريم ديسالين، كان سيلتقى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ديسمبر الجارى، وأن هناك اتصالات سياسية مباشرة بين القاهرة وأديس أبابا، لعقد اللجنة المشتركة العليا.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد أعلن نوفمبر الماضى، أنه يجرى متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع ملف سد النهضة، بعد فشل التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالى الذى طرح من قبل المكتب الاستشارى المتعاقد معه لإجراء دراسات السد، بعد تحفظ إثيوبيا والسودان عليه، وقبول مصر.
سيـــاســة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا