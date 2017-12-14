عاجل.. تأجيل اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الإثيوبية

سامح شكرى وزير الخارجية





سمر السيد:



قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن اجتماعات اللجنة المشتركة بين مصر وأثيوبيا تأجلت فى الوقت الحالى، نظراً لارتباطات الطرفين، مشيراً إلى أن هناك اتصالات متبادلة لتحديد موعد أخر لاحق.



جاء ذلك فى تصريحات للصحفييين على هامش الجلسة الختامية للجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الإفريقى، ومفوضية الاتحاد الإفريقى حول أساليب العمل والشراكات الاستراتيجية، بحضور عدد من أعضاء لجنة المندوبين الدائمين، وموظفى إدارات مفوضية الاتحاد الإفريقى اليوم الخميس.



كان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، قد قال فى تصريحات سابقة أن رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى مريم ديسالين، كان سيلتقى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ديسمبر الجارى، وأن هناك اتصالات سياسية مباشرة بين القاهرة وأديس أبابا، لعقد اللجنة المشتركة العليا.



يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد أعلن نوفمبر الماضى، أنه يجرى متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع ملف سد النهضة، بعد فشل التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالى الذى طرح من قبل المكتب الاستشارى المتعاقد معه لإجراء دراسات السد، بعد تحفظ إثيوبيا والسودان عليه، وقبول مصر.



