الزراعة تحسم أزمة الإرجوت مع الحجر

القمح المصاب بالإرجوت



خالد بدر الدين



أكد حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، لوكالة رويترز اليوم الخميس، أن القرار الجديد الذى أصدرته الوزارة يسعى لطمأنة موردي القمح الأجانب وشركات الاستيراد، وذلك لمعالجة التعارض في القواعد التي تنظم عمل إدارة الحجر الزراعي التي تتبع الزراعة.



وقامت وزارة الزراعة المصرية رسميا بتنسيق سياستها بشأن فطر الإرجوت الشائع في الحبوب لتتوافق مع نهج المؤسسات الحكومية الأخرى، في تحرك يأمل التجار في أن ينهي ارتباكا استمر طويلا بخصوص متطلبات الاستيراد لمصر، أكبر مشتر للقمح في العالم.



وكانت رويترز قد نشرت تقريرا مساء أمس الأربعاء، بخصوص القرار الجديد المؤرخ بـ12 ديسمبر الحالى والذي ينص على رفض أي قمح يحتوى على فطر الإرجوت بنسبة تزيد على 0.05% بينما ستجري معالجة وقبول الشحنات المصابة بالفطر بنسبة تقل عن ذلك.



وجاء في وثيقة اطلعت عليها رويترز، مؤرخة في 12 ديسمبر الحالى وتحمل عنوان ”"قرار وزاري رقم 1761 لسنة 2017" إن أي شحنات من القمح تحتوى على فطر الإرجوت بأعلى من تلك النسبة سيتم رفضها، لكن الشحنات التي تحتوي على نسبة أقل من ذلك سيجري معالجتها وقبولها.



وتسبب الارتباك فى سياسة مصر في التعامل مع فطر الإرجوت في الإضرار بسوق الحبوب العالمية خلال العام الماضى حتى ظهر قرار أصدره رئيس الوزراء لوضع حد للأزمة من خلال تطبيق المعيار الشائع عالميا الذي يسمح بنسبة إصابة لا تزيد على 0.05 % وذلك بدلا من سياسة أكثر تشددا تقضي بعد السماح بأي نسبة كان يعمل بها مفتشو الحجر الزراعي.



يرجع أصل المشكلة إلى لائحة صادرة في 2001 استخدمها مفتشو إدارة الحجر الزراعي في البلاد وكانت تنص على عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت وظلت اللائحة دون تغيير على الرغم من أن قرار رئيس الوزراء صدر قبل ما يزيد على السنة وذلك حتى صدور قرار هذا الأسبوع.



ويتبع مسؤولون وكيانات رسمية أخرى معيارا مختلفا أصدرته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في 2010 يسمح بمستويات ضئيلة من الإرجوت تصل إلى 0.05 % وهو المعيار الشائع في العالم والذي تعمل به الهيئة العامة للسلع التموينية المسؤولة عن استيراد الحبوب في مصر.



وقال تاجر يعمل من القاهرة إن القرار الأخير الصادر عن وزارة الزراعة يعالج ذلك الأمر وهذا يعني أنه رسميا وبموجب القانون ينبغي أن تنتهي مشاكل الإرجوت.



وتقدمت الحكومة في نوفمبر الماضى باستشكال على حكم محكمة صدر في وقت سابق من الشهر أعاد العمل بسياسة عدم السماح بالإصابة بأي نسبة من الإرجوت ولكن الهيئة العامة للسلع التموينية أبقت على سياستها التي تقضي بالسماح بنسبة إصابة لا تزيد على 0.05 % على الرغم من حكم المحكمة.



