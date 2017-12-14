رحلة ترويجية لمجلس الأعمال المصري الياباني إلى طوكيو

- العربي: تنظيم منتدى للأعمال بين الجانبين.. و25 رجل أعمال يشاركون بالزيارة



دعاء حسني



قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال "المصري - الياباني"، إن المجلس سينظم الأسبوع المقبل بعثة ترويجية إلى اليابان، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتزامن مع استئناف خطوط مصر للطيران المباشرة بين مصر واليابان.



وأضاف العربي، في تصريحات له، اليوم الخميس، أن الرحلة الترويجية تشمل زيارات ميدانية للمناطق الصناعية اليابانية الراغبة فى نقل تجربتها فى إنشاء المناطق الصناعية إلى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وكذلك اجتماعات موائد مستديرة بين رجال الأعمال في الجانبين.



وتابع: أنه سيتم عقد منتدى الأعمال الياباني- المصري خلال الزيارة الترويجية بمقر هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، بمشاركة وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد اليابانية، واتحاد غرف التجارة والصناعة اليابانية، ووكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، والسفارة المصرية فى طوكيو.



وأشار العربي إلى أن منتدى الأعمال المصري-الياباني، تم الترتيب له وللرحلة الترويجية على مدار الشهر الماضي، وكان المجلس فى حالة انعقاد دائم مع الجانب اليابانى لمناقشة ورش وجلسات العمل الخاصة بالمنتدى التي سيتم تنظيمها وكافة الترتيبات الخاصة باللقاءات الثنائية لرجال الأعمال المصريين مع نظرائهم اليابانيين والاتفاقيات المُزمع توقيعها أثناء الزيارة.



وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري-الياباني، أن الزيارة سيشارك بها 25 رجل أعمال مصري، يمثلون كافة الأنشطة الهامة للتعاون مع الجانب اليابانى بقطاعاته الصناعية والتجارية والخدمية، بمشاركة رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ورئيس جمعية تنمية الصادرات وممثلى الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.