وصول 695 سائحًا لميناء شرم الشيخ البحرى

مدينة شرم الشيخ

نادية صابر



استقبل ميناء شرم الشيخ البحرى صباح اليوم السفينة السياحية ALBATROS وعلى متنها 695 سائحا من جنسيات مختلفة و 300 فرد طاقم وهى بطول 185 مترا وعرض 25 مترا وغاطس 7 أمتار وترفع علم الباهاماس.



وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تم إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة اثناء دخولها للميناء لسرعة مغادرة السياح وزيارة مدينة شرم الشيخ.



ويستعد السياح لزيارة مناطق: رأس محمد وسانت كاترين ودهب وكامب حبيبة ونويبع نبق ووادى مندر وخليج نعمة والاستمتاع بالرياضات المائية والغوص وسياحة السفارى والاستمتاع بشتاء المدينة الدافئ وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.



وتم الزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين اثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة وقوات التأمين وذلك لجذب العديد من السفن السياحية.



وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مدير الميناء وكل الجهات العاملة به بضرورة التنسيق لسرعة انهاء اجراءات التفتيش والجمارك والجوازات وتشديد الاجراءات الامنية للتأكيد على أن شرم الشيخ مدينة السلام، خاصة بعد انعقاد العديد من المؤتمرات بالمدينة ومنها مؤتمر الشباب والكوميسا، مما يلزم العمل على اظهار الموانى المصرية بمظهر مشرف لجذب المزيد من الخطوط الملاحية والسفن السياحية والعمل على ريادة الموانئ المصرية.