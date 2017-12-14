خبيرة تجميل: جلسة نتوياج شهريا تحمي البشرة من الشيخوخة

تنظيف الوجهة



ياسمين فواز



قالت خبيرة التجميل الدكتورة مها سامي، إن جلسات "النتوياج" تعد أفضل الطرق للتنظيف العميق للبشرة، حيث يعمل النتوياج علي تقشير الطبقة الخارجية والتي تظهر الطبقة الداخلية الخالية من العيوب والتجاعيد، مما يعيد للبشرة حيويتها.



وأشارت إلي ان الفتيات يجتهدن للحفاظ على جمال ورونق بشرتهم على الدوام، فيما تساهم جلسة واحدة من " النتوياج "التي تعد من الجلسات الطبيعة للتنظيف في القيام بالدور المطلوب، وتترك البشرة منتعشة ونقية.



واضافت سامي، ان فوائد جلسات النتوياج متعددة، حيث ياتي علي رأسها ازاله الطبقات الميته للجلد كما يساعد علي علاج وازاله الحبوب واثارها، بالاضافة الي انها تتماشي وكل انواع البشرة وفي مقدمتهم البشرة الدهنية، وهي الاكثر شيوعا.



واكدت سامي، ان الاستدامة علي الجلسات بصفة شهرية تزيل الجلد الميت، وتعمل علي تنشيط الدورة الدموية، ويساهم في تفتيح لون البشرة، فيما تمنع الجلسات ظهور الحبوب والبثور بعد وضع المكياج لفترات طويلة لانها تعمل علي تنظيف الخلايا وتركها نظيفة ونقية.