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اقتصاد وأسواق
استقرار اللحوم والدواجن.. و70 جنيهًا للبورى
الخميس 14 ديسمبر 2017 01:06 م
اللحوم
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اللحوم
أحمد اللاهونى
استقرت أسعار اللحوم فى السوق المحلية، اليوم الخميس، لتتراوح بين 100 و120 لكيلو الكندوز، و120 للضانى، و135 للبتلو.
أما أسعار الدواجن استقرت عند 25 جنيهًا للدجاج الأبيض، و35 للبلدى، و30 للساسو، و35 للرومى، و36 للبط، و37 لطبق البيض.
وعن أسعار الأسماك استقرت عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.
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