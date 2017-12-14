EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
التنمية المحلية تنظم دورات للمهندسين لشرح تعديلات قانون البناء
الخميس 14 ديسمبر 2017 12:51 م
مواد البناء
أخر الأخبار
مواد البناء
بدور إبراهيم
تنظم وزارة التنمية المحلية 3 دورات تدريبية، لمهندسي الأحياء والإدارات الهندسية بالمحافظات، تبدأ 24 ديسمبر الجاري، بمركز سقارة التابع لوزارة التنمية، لشرح تعديلات قانون البناء الجديد رقم 119 لسنة 2008.
وخلال الدورات سيتم شرح المعوقات التى تواجه الإدارات الهندسية في مختلف المحافظات، في التطبيق ودور جهاز التفتيش الفنى بأعمال البناء، وسيتم شرح كيفية التعامل مع المبانى الآيلة للسقوط، والنظرة بصورة متكاملة لموضوعات التنسيق الحضارى في كل ما يتعلق بالإدارات الهندسية.
التنمية المحلية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا