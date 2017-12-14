التنمية المحلية تنظم دورات للمهندسين لشرح تعديلات قانون البناء

مواد البناء

بدور إبراهيم



تنظم وزارة التنمية المحلية 3 دورات تدريبية، لمهندسي الأحياء والإدارات الهندسية بالمحافظات، تبدأ 24 ديسمبر الجاري، بمركز سقارة التابع لوزارة التنمية، لشرح تعديلات قانون البناء الجديد رقم 119 لسنة 2008.



وخلال الدورات سيتم شرح المعوقات التى تواجه الإدارات الهندسية في مختلف المحافظات، في التطبيق ودور جهاز التفتيش الفنى بأعمال البناء، وسيتم شرح كيفية التعامل مع المبانى الآيلة للسقوط، والنظرة بصورة متكاملة لموضوعات التنسيق الحضارى في كل ما يتعلق بالإدارات الهندسية.