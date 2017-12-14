كجوك: برنامج الإصلاح نقل الاقتصاد من الاستقرار إلى النمو

أحمد كجوك من المؤتمر

مها أبوودن



أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة نجح في نقل الاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار إلى النمو، ما تعكسه العديد من النتائج والتقارير الدولية، آخرها نتائج الربع الأول من عام 2017/2018، التي تؤكد تحقيق الخطط الرامية لتحقيق فائض أولى في موازنة العام المالي الحالي، نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة القيمة المضافة على الخدمات وتطبيق ضريبة السجائر وخفض دعم الطاقة، وتوفير الوقود الناتج عن تشغيل محطات كهرباء سيمنز الجديدة، بما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة.



وقال إن هناك بوادر مشجعة على استعادة زخم النشاط الاقتصادي، مثل توجه المستثمرين الأجانب لإعادة تدوير أرباح شركاتهم بمصر لتمويل توسعات صناعية.



جاء ذلك في حلقة نقاشية، نظمها بنك بي إن بي باريبا BNP Paribas، في العاصمة الفرنسية باريس، عن مستقبل الاقتصاد المصري.



وكشف نائب وزير المالية، عن بدء إعداد الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادي طويل المدى يغطي الفترة ما بعد 2019، ويشمل محورين أساسين، الأول يعني بتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي، وتشجيع المنافسة، والثاني يستهدف تحسين إدارة أصول الدولة بما يسمح بطرح مزيد من حصص الشركات الحكومية في البورصة.



وأوضح أن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي فاقت توقعات السوق، لاسيما ارتفاع النمو الاقتصادي 5.2%، وانخفاض البطالة لـ 11.9%، وتزامن ذلك مع طفرة كبيرة في أداء القطاع الخارجى، وارتفاع فائض ميزان المدفوعات بالربع الأول من 1.9 إلى 5.1 مليار دولار، مدفوعًا بتخفيض عجز الميزان الجاري 66%.



وأشار كجوك إلى أن تحسن الميزان الجاري جاء نتيجة تغيرات هيكلية، مثل نمو الصادرات السلعية غير البترولية9%، مع ثبات نسبي في الواردات دون تعطيل دورة الإنتاج.



ونوه إلى أن ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بلغ 5.9 مليار دولار، في الربع الأول من العام المالى الحالى، ما يعكس استعادة ثقة المصريين في عملتهم الوطنية.



من جانبه، قال يوسف بشاي - مدير الجلسة وممثل بنك باريبا الفرنسى - إن الحلقة النقاشية تأتي في إطار مبادرة البنك لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، وشارك في الجلسة ممثلي كبري المجموعات الفرنسية العاملة في قطاعات الطاقة والأدوية ومواد البناء، إضافة إلى أكبر 5 صناديق استثمار فرنسية بإجمالي أصول تحت الإدارة بلغت 900 مليار يورو.



ولفت إلى أن التجارب الناجحة لكبري المجموعات الفرنسية بمصر شجعت شركات متوسطة وصغيرة على دخول السوق المصرية لأول مرة في الشهور الأخيرة.



من ناحية أخرى، يشارك عمرو الجارحى وزير المالية، اليوم الخميس، في الاجتماع الوزارى السنوى المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، والاتحاد الأوروبى الذي يناقش سبل تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة.



كما يشارك وزير المالية في جلسة خاصة حول سبل تعزيز الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، وجهود الدول فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار، ويعرض الجارحي خلال الجلسة التجربة المصرية والسياسات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين، وما حققته من نتائج إيجابية على طريق استعادة التعافي والنمو الاقتصادي.

