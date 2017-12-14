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نقل وملاحة
وزير النقل: نظام السكك الحديدية الجديد يحقق أعلى معدلات الأمان
الخميس 14 ديسمبر 2017 12:31 م
هشام عرفات وزير النقل
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هشام عرفات وزير النقل
محمود محسن
اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل مع مسئولي شركة ألستوم الفرنسية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لتحديث نظم الإشارات على خط (بني سويف/ أسيوط)، والذي تنفذه شركة ألستوم بطول 250 كم وتكلفة مليار و600 مليون جنيه، وذلك بحضور رئيس وقيادات السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل واستشاري المشروع (سيسترا)، ويأتي الاجتماع ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / أسوان لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات.
واستعرض مسئولو الشركة الموقف التنفيذي للمشروع والأعمال المنفذة حتي الآن مثل تنفيذ النموذج التجريبي في حوش محطة بني سويف لاختيار عناصر المشروع وتحديد مسارات الكابلات وأعمال مسح السكة الحديد على الخط بالكامل، كما أوضحت الشركة أنه جاري تركيب الوصلات العازلة لقطاع محطة ابو قرقاص ( اول قطاع سيتم وضعة في الخدمة بطول 20 كم ) ، وجاري العمل بالاعمال المدنية والكهروميكانيكية والتشطيبات بابراج الاشارات الرئيسية بعدد 4 محطات (مغاغة – المنيا - ابو قرقاص الروضة) وتم تعيين 3 مقاولين جدد لتكثيف العمل، و تم الانتهاء من التصميمات لأجهزة الاشارات والطرق لكافة المحطات ( 15 محطة).
صرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن برج ابوقرقاص هو أول الأبراج التي ستدخل الخدمة في هذا الخط (بني سويف/اسيوط) في شهر أبريل القادم ويليه برج مغاغة ثم باقي الأبراج تباعا، وأن الهدف من تحديث نظم الإشارات على هذا الخط هو استبدال نظام الارتباط الميكانيكى الحالى بنظام إليكترونى حديث (EIS ) الذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 ، لافتا إلى أن التصميم الجديد لنظم الإشارات والاتصالات يسمح بمسير القطارات بسرعة 160 كم / س بدلا من 120 كم/ س.
كما أكد عرفات أن مسير القطارات على هذا الخط سيكون بمعدلات أمان عالية جدا وسيؤدى النظام الجديد إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة منوها ان المشروع يتضمن تطوير جميع المزلقانات الموجودة بالخط (86 مزلقان) لتعمل اوتوماتيكيا.
الجدير بالذكر أن وزارة النقل تنفذ عددا من المشروعات الكبرى لتطوير نظم الإشارات على الخطوط الرئيسة بالشبكة بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى مليار دولار، حيث تنفذ شركة تاليس خطي ( القاهرة /لإسكندرية) بطول 208 كم وخط (أسيوط / سوهاج / نجع حمادى) بطول 180كم.. وخط (بنى سويف / أسيوط) بطول 250 كم والذى تنفذه شركة الستوم.. وخط (بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بور سعيد) بطول 213 كم والذى تنفذه شركة سيمنز.
وتنهى وزارة النقل حاليا إجراءات اختيار استشارى لإعداد مستندات الطرح والإشراف على تنفيذ لمشروع كهربة إشارات المسافة ما بين نجع حمادى / الأقصر بتمويل كورى، كما تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بخط (طنطا/ المنصورة / دمياط) بطول 119 كم، وجارٍ تدبير التمويل اللازم للتنفيذ.
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