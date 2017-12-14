رجال الأعمال تجنى ثمار مبادلة العملة مع الصين

مصطفى النجارى

❐ هشام الدميري: %70 زيادة فى السياحة خلال 11 شهرا

❐ الجمارك الصينية: %9.6 تراجعا فى التبادل التجارى بين البلدين

❐ اتفاق بين «SAIB» و«التنمية الصينى» للحصول على تمويلات بـ«اليوان»



سمر السيد



أجمع عدد من مسئولى الحكومة وقطاع الأعمال عن أن اتفاق مبادلة العملة بين البنكين المركزيين المصرى والصينى واستخدام "اليوان" كعملة فى سلة العملات الدولية، سينعكس بصورة إيجابية على قطاعات التعاون المشتركة بين الدولتين وهى السياحة والاستثمار والتجارة.



قال هانج بينج، المستشار التجارى الصينى بالسفارة الصينية فى القاهرة، فى الندوة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين أول أمس، تحت عنوان "تأثير استخدام اليوان كعملة فى سلة العملات الدولية على مجالات التعاون الاقتصادى المصرى الصيني"، إنه منذ توقيع اتفاق مبادلة العملات بين مصر والصين من سنة ونصف تقريبا، تم إدخال نحو 5 مليارات دولار فى القطاع المصرفى المصرى، الأمر الذى سيساهم فى تعزيز التعاون الثنائى، خاصة على المستوى الاقتصادى.



كان البنك المركزى المصرى قد أعلن فى ديسمبر من العام الماضى، عن إبرام اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات مع المركزى الصينى، بمبلغ 18 مليار يوان مقابل ما يعادله بالجنيه المصرى لمدة 3 سنوات.



وأضاف بينج فى كلمته بالندوة، أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين، خاصة بالمجال الاقتصادى تطورت للأفضل بعد الزيارات المتبادلة لرئيسى البلدين، مشيراً إلى تحسن الوضع الاقتصادى عقب قرار البنك المركزى المصرى لتعويم الجنيه نوفمبر 2016، وتوصل الحكومة لاتفاق للحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات، ولم يعد هناك أى نقص فى العملة الأجنبية.



وأوضح أن اتفاق مبادلة العملة مع الصين سيساعد البنوك التجارية المصرية فى القيام بتمويل جزء كبير من نشاطها ومعاملاتها للتصدير والاستيراد بين القاهرة وبكين، لافتا إلى أن هناك رغبة من بنوك صينية تجارية للعمل بمصر، غير أن إجراءات البنك المركزى المصرى التى تمنع إنشاء بنوك جديدة يقتضى السعى لتحليل وتقييم البنوك القائمة لمعرفة إمكانية المشاركة فيها.



وأشار إلى أن قطاع السياحة المصرى سيستفيد من الاتفاق أيضا، لكن يجب اهتمام الحكومة بعوامل الدعاية، مضيفا أن السفارة ستوفر دورات تدريبية بالتعاون مع جهات حكومية فى عدة مدن هى القاهرة والإسكندرية والأقصر ضمن خطة زيادة الصادرات المصرية لبكين.



وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز الروابط الثنائية مع الصين فى شتى المجالات، مضيفاً أن الاتفاق الموقع بين البنكين المركزيين للدولتين لمبادلة العملات له تأثير مهم لتنمية التجارة المشتركة علاوةً على تشجيع السياحة الصينية الوافدة.



وأضاف أن قطاع الاستثمار سيتأثر إيجابيا من وراء الاتفاقية، لافتاً إلى أن السوق المحلية جاهزة لاستقبال التدفقات الاستثمارية الصنية، وعلى الجانب الآخر، هناك رغبة لتشجيع الصادرات المصرية للارتفاء بالميزان التجارى المشترك وفتح سوق لمنتجات العنب والرمان هناك.



وتبلغ حجم تدفقات الاستثمارات الصينية بالسوق المحلية وفق بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نحو 600 مليون دولار فى الفترة بين 1970 حتى نهاية يوليو الماضى، لتحتل الصين بذلك المركز رقم 21 من بين قائمة الدول المستثمرة بمصر.



ووفقا للبيانات يبلغ عدد الشركات الصينية المستثمرة نحو 1340 شركة، وتتوزع قطاعات عملها بين %68 لصالح المشاريع الصناعية و%15 تعمل بمجال الخدمات التمويلية و%9 فى الاتصالات وتكنلووجيا المعلومات و%8 للقطاعات الأخرى.



وقال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الصادرات بجمعية رجال الأعمال، إن بكين ستستضيف المعرض الصينى الدولى نوفمبر 2018 بالصين برعاية الرئيس الصينى، وبحضور عدد كبير من الدول، ومن المقرر اجتماع المجالس التصدرية ومنها "الحاصلات الزراعية" لتحديد القطاعات المقرر أن تشارك.



وأضاف أن المستشار التجارى الصينى أكد أن فرص مصر لزيادة صادراتها للصين كبيرة، نظرا لتغير نمط الاستهلاك هناك نتيجة تحسن مستويات المعيشة، وهو الأمر الذى يجب العمل عليه حاليا فى ظل اتفاقية مبادلة العملات، مشيراً إلى أن بكين تضع معايير معينة لاختيار المنتجات أعلى بكثير من نظيرتها الأوروبية، مشيرا إلى أن الصين فاجأت المصدرين بمعايير جودة للمنتجات أعلى من أوروبا غير أنهم يقدمون أثمانا مرتفعة أكثر من السوق الأوروبية.



وأوضح النجارى أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وضع برنامجا لمراجعة جودة المنتجات، يتم تطبيق ذلك على منتجات الفراولة والعنب، لافتاً إلى أنه تم تصدير 120 ألف طن برتقال للصين العام الماضى، لأول مرة بنسبة %10 من إجمالى صادراتنا الخارجية، لافتا إلى أن الصادرات المصرية لبكين شهدت زيادة فى النصف الأول من العام الجارى بنسبة %300، مؤكدا أن تلك القيمة النهائية لا تتلاءم مع الحجم الكبير للسوق الصينية، لذا يجب العمل على مضاعفتها.



وقدرت بيانات صادرة عن إدارة الجمارك الصينية حجم التبادل التجارى بين القاهرة وبكين خلال النصف الأول من العام الجارى، سجل نحو 5.178 مليار دولار متراجعا بنسبة %9.6 عن حجمه فى العام الماضى، وهو 5.7 مليار.



ووفق البيانات التى حصلت «المال» على نسخة منها، فإن حجم الصادرات المصرية سجل زيادة بنسبة %297.6 فى النصف الأول من العام الجارى مقابل نفس الفترة من العام السابق لتسجل نحجو 660 مليون دولار مقابل 166 مليون.



وترجع زيادة الصادرات المصرية إلى زيادة الصادرات البترولية لتصل قيمتها إلى 422 مليون دولار، والتى كانت منعدمة فى نفس الفترة من العام الماضى، فضلاً عن زيادة الصادرات غير البترولية بقيمة 238 مليون دولار بنسبة ارتفاع %44 عن نفس الفترة من العام الماضى، وتراجع حجم الصادرات الصنية بنسبة %19 مسجلاً نحو 4.5 مليار مقابل 5.5 مليار دولار فى فترة المقارنة السابق ذكرها.



وتتمثل أهم بنود الصادرات المصرية فى البرتقال الطازج والمجفف والرخام والأحجار الجيرية ومحضرات التشحيم والجلود الجافة أو المدبوغة والأقطان والأقمشة غير المنسوجة وغيرها، بينما تتمثل الورادات من الصين فى معدات وأجهزة من الكريستال السائل وأجزاء منشآت من حديد صب أو صلب وخيوط من شعيرات تركيبية وأقمشة من ألياف تركيبية أو اصطناعية وأجزاء مراجل توليد بخار وخيوط من النايلون ومحركات ومولدات كهربائية وغيرها.



وقال حسام يونس، المدير العام للقطاعات التصديرية بهيئة تنمية الصادرات، إنه من المقرر التحضير بالتعاون مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية للمعرض الصينى الدولى لاختيار المشاركين فضلا عن تحسين عرض المنتجات كوسيلة لإظهار صورة مصر خارجيا بطريفة جيدة، مشيراً إلى أن هناك معرض آخر يجرى التحضير له حاليا فى هونج كونج لأطعمة "الحلال" فى يناير المقبل.



وحدد هشام الدميرى، رئيس هيئة تنشبط للسياحة، التحديات التى تعوق تدفق السياحة الصينية لمصر وتتمثل فى انخفاض عدد الرحلات الوافدة للقاهرة التى تتراوح بين 8 إلى 10 رحلات أسبوعياً بجانب طول المسافة بين بكين والقاهرة، إذ تستغرق رحلة السفر قرابة الـ7 ساعات، مشددا على الحاجة إلى تنويع المنتجات المقدمة لجذب السياح مع الاهتمام بالتدريب وعوامل الجودة.



وأشار إلى أن الخدمات المقدمة للسائحين الصينين متنوعة بين رحلات السفارى والسياحة الشاطئية وزيارة المقاصد التاريخية، غير أن هناك شهية مرتفعة منهم للقدوم لمصر، وقد ارتفعت أعدادهم بنسبة %70 فى الـ11 شهراً الماضية، مقابل نفس الفترة من العام الماضى، موضحا عدم التركيز على جذب الرحلات الصينية فقط بل التوجه تجاه القوميات الأخرى كالهنود واليابانيين.



وذكر أن عدد السائحين الصينين سجل نحو 130 مليونا فى عام 2016، ويعتبر إنفاقهم الأعلى ضمن قائمة تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مشيرا إلى أن مصر تأتى فى المرتبة الـ19 من بين المقاصد السياحية للصينيين بعد عدد من الدول من بينها سنغافورة وتايلاند واليابان.



قال خالد مصطفى، مدير الاستراتيجيات ببنك «SAIB»، إن البنك توصل لاتفاق مع بنك التنمية الصينى للحصول على تمويلات من العملة الصينية "اليوان" فى الربع الأول من العام المقبل 2018 توجه لصالح معاملات تجارية كالتصدير والاستيراد.