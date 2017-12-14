البنوك تبحث إطلاق حزمة منتجات وبرامج تمويلية للمرأة

علاء فاروق البنك الأهلى

❏ اهتمام بـ«الريفية والمعيلة» لتحقيق التمكين الاقتصادى

❐ علاء فاروق: تستفيد من كل برامج التمويل المتاحة

❐ شريف البحيرى: نستعد لطرح برنامج شامل

❐ عادل طه: ندرس احتياجات رائدات الأعمال



سهير محمد



يبحث عدد من البنوك العاملة فى السوق إطلاق برامج تمويلية مخصصة للمرأة خلال المرحلة المقبلة، ومنها بنوك استعانت بخبراء تابعين لجهات أجنبية تعمل فى مجال إقراض المرأة والتمويل متناهى الصغر.



وعلمت «المال» أن بنوك مصر والقاهرة والاستثمار العربى تستعد لإطلاق برامج مخصصة للمرأة؛ لتلبية متطلباتها التمويلية والمصرفية المختلفة، وترسيخ مبادئ الاهتمام بمفاهيم الشمول المالى فى ظل اتجاه الدولة لزيادة قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفى وتوفير منتجات تلبى احتياجات جميع الشرائح.



وتستند البنوك فى مبادراتها لإطلاق برامج تمويلية للمرأة على تجارب فعلية أثبتت أن السيدات الأكثر التزاما فى السداد، والأكثر جدية فى العمل، وهو ما جعل نسب التعثر من أقل النسب على الإطلاق بين فئات المقترضين من البنوك، ورغم ذلك فإن %9 من سيدات مصر لديهن حسابات بنكية، وفقا لبيانات البنك المركزى.



وتؤكد كل البنوك العاملة فى السوق اهتمامها بالمرأة، ولكن لكل منها طريقة، فالبعض اتجه إلى إطلاق منتجات خاصة لها، وأخرى فضلت الاستمرار فى تمويل الجمعيات الأهلية التى تصل بشكل أسرع وأكثر فاعلية للنساء فى المحافظات، وأخرى أكدت أن التمويل والتسهيلات متاحة لجميع الفئات.



بدأ الاهتمام بالمرأة داخل القطاع المصرفى من البنك المركزى الذى أعلن عن إطلاق مبادرتين لتمكين المرأة اقتصاديا: الأولى هى مبادرة رواد النيل بالتعاون مع 11 بنكا وجهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الشباب والرياضة، والمبادرة الثانية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة لتحقيق الشمول المالى، ووصول الخدمات المالية والمصرفية لهن، كما يدرس إلزام البنوك بتصنيف القروض والودائع حسب الجنس، بهدف تدشين قاعدة بيانات تساهم فى التضمين المالى للمرأة المصرية.



ويعد البنك الزراعى المصرى أول البنوك التى أعلنت عن طرح برنامج تمويلى للمرأة المعيلة تحت اسم «بنت مصر» يهدف إلى تعميق قدرة السيدات على الاستفادة من الخدمات المصرفية، ويستهدف بصفة خاصة المناطق الريفية والأقل نموا ودخلا والمرأة التى تعول نفسها أو أسرتها أو تساعد فى الأعباء المعيشية للأسرة.



ويستهدف البرنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر فى مختلف القطاعات، ويبلغ الحد الأدنى للتمويل 1000 جنيه والحد الأقصى 10 آلاف جنيه، وفى حالة تمويل مجموعات يصل الحد الأقصى للتمويل 25 ألف جنيه.



ومن المقرر أن يوقع البنك الزراعى عقداً جديداً مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بقيمة 50 مليون جنيه لتمويل مشروعات المرأة المعيلة، وثانى البنوك التى أعلنت عن إعطاء أهمية خاصة للمرأة فى خطته التوسعية المقبلة بنك ناصر الاجتماعى، الذى وقع بروتوكول تعاون مع صندوق «تحيا مصر» يتم بمقتضاه صرف مبلغ 250 مليون جنيه على ثلاث شرائح؛ لتمويل مشروعات موجهة للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجاً من خلال منح قروض دوارة للسيدات.



وأكد علاء فاروق، رئيس قطاع التجزئة والمبيعات بالبنك الأهلى المصرى، أن البنك ليس لديه منتجات محصصة للمرأة، ولكن هذا لا يمنع من اهتمام البنك بهذه الفئة وإعطائها أولوية من جانبنا.



وأوضح أنه لا يوجد فرق فى تمويل المرأة عن أى شريحة أخرى فى المجتمع؛ لأن التمويل متاح للجميع وليس هناك أى مانع فى منح تمويل للمرأة، وبالفعل هى تستفيد من كل البرامج التمويلية المتاحة بالبنك سواء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.



وكشف شريف البحيرى، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن البنك يستعد لإطلاق برنامج تمويلى شامل للمرأة نعكف حاليا على وضع الملامح النهائية له، ومن المقرر ألا يقتصر فقط على منتج تمويلى واحد، ولكن سيتم تقديم خدمات أخرى مثل الإدارة والتأهيل والتدريب وغيرها لتلبية كل احتياجاتها.



وقال البحيرى إن البرنامج سيشمل تمويلا لمشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، موضحا أنه لن يكون هناك حد أدنى أو أقصى للتمويل، ولكن سيكون حسب احتياجات كل عميل، مشيرا إلى أن المرأة تمثل نسبة تصل إلى %37 من محفظة التمويلات بالبنك وأكثرها ضمن التمويل متناهى الصغر، مؤكداً أنهن الأكثر التزاماً فى السداد.



وأكد عادل طه، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربى، أن البنك يدرس بالفعل حاليا إطلاق برنامج تمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة، والذى يدعم فكرة ريادة الأعمال للنساء، موضحا أننا ندرس حالياً مجالات العمل التى سيتم تمويلها، ومن خلالها يمكن تحقيق أكبر استفادة للمرأة والتى تكون مناسبة لها وأكثر تلبية لاحتياجاتها، وسيكون الهدف منه الوصول بالسيدات المستهدفات إلى أن يصبحن رائدات أعمال ناجحات.



وأشار إلى أنه لم يتضح بعد من خلال دراسة السوق أن هناك اختلافا فى تمويل المرأة عن أية شريحة أخرى، ولكن ما سيتم التركيز عليه هى المجالات الأكثر قرباً من المرأة والتى تحقق فيها نجاحات، موضحا أن إقدام البنوك على تمويل المرأة وتخصيص برامج لها؛ لأنها الأكثر جدية فى العمل والأكثر التزاما فى السداد ووفقاً لتجارب فعلية فى التعامل مع هذه الشريحة فإنها الأعلى تصنيفا وفقا لمعايير النجاح.



وأضاف أن البنك بالفعل يقدم قروضا متناهية الصغر للمرأة من خلال برنامج شركاء بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى، ولكن الجديد أنه سيكون هناك تمويل متوسط وصغير مباشر للمرأة.



ويرى الدكتور محمد زكريا، استشارى الدعم المؤسسى السابق، بمشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات، الممول من المعونة الأمريكية، أنه بالفعل هناك اهتمام من البنوك بطرح برامج تمويلية للمرأة، ومنها بنوك مصر والقاهرة والبنك الزراعى.



وقال إن اهتمام البنوك أصبح يتخذ شكلا جديدا، فقد كانت خلال العشر سنوات الماضية تعتمد فى تمويل المرأة على قروض متناهية الصغر من خلال تمويل الجمعيات الأهلية؛ للوصول إلى أكبر عدد من السيدات فى المحافظات، ولكن حاليا تدرس طرح برامج تمويلية خاصة للمرأة بشكل مباشر.



وأضاف زكريا أن هذا التوجه مناسب جداً لمتطلبات المرحلة، ومن الأفضل أن تسير البنوك بالتوازى فى تمويل الجمعيات الأهلية للتمويل وطرح برامج متخصصة؛ لأن ذلك يضمن نتيجة أفصل فى تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، خاصة للمرأة الريفية والمعيلة، والتى من جانب آخر ستنعكس على تحقيق الشمول المالى.