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سيـــاســة
برلماني يطالب باسـتمرار رئيس جهاز حماية المستهلك
الخميس 14 ديسمبر 2017 11:52 ص
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز
طالب النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، الدكتور على المصيلحي وزير التموين باستمرار اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى منصبه والمد له للاستمرار كرئيس للجهاز، لما يمتلك من خبرات طويلة وتميز فى تطوير الجهاز خلال الفترة الماضية.
وأضاف النائب فى مذكرة أرسلها إلى وزارة التموين عبر مجلس النواب، أنه يطالب بالاحتفاظ بخبرات وأداء اللواء عاطف يعقوب فى رئاسته لجهاز حماية المستهلك لما له من دور فاعل ومؤثر قد لمسناه عملياً ومن خلال متابعة حيادية فى تطوير أداء الجهاز ولإنشاء وافتتاحه العديد من أفرع جهاز حماية المستهلك بالعديد بالمحافظات على مستوي الجمهورية، فضلا عن دوره فى المساهمة والمشاركة الجادة والموضوعية فى إعداد مشروع قانون حماية المستهلك، وكذلك دوره العام وعلى المستوي العربي والدولي باعتباره خبير مصري عالمي فى حماية المستهلك وبشهادة الجميع.
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