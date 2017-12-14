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بنـــوك
رصد 100 جنيه مزورة بإتقان شديد وتحذير مسئولى الخزن
الخميس 14 ديسمبر 2017 11:47 ص
مائة جنيه مزورة
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مائة جنيه مزورة
❏ 9 علامات يمكن من خلالها تمييز الورقة النقدية
❏ البنك المركزى: تداول 1.5 مليار ورقة من الفئة
سهير محمد
أصدرت بعض البنوك تحذيرات لمسئولى الخزن وموظفى خدمة العملاء من ظهور ورقة فئة 100 جنيه مزيفة يتم طبعها بنفس أحبار الورقة السليمة.
قال مسئول الخزانة لدى أحد البنوك العامة، إن الأوراق التى تم رصدها تم تزييفها باتقان شديد، موضحا أنها مطبوعة بنفس حبر الورقة السليمة، إضافة إلى أنها مطبوعة على ورق بنكنوت ولا تخترقها الأشعة الفوق بنفسجية كما تم تقليد الشريط المعدنى بنسبة %80، وتم إحكام الطباعة الخاصة بها بشكل كبير.
وأضاف المسئول أنه تمت مطالبة مسئولى الخزانة وموظفى خدمة العملاء بمراجعة كل الأوراق فى المرتجع الخاص بماكينة الفرز وفحص الورق من الأمام والخلف، وإجراء مراجعة دقيقة للصورة الضوئية للورقة حتى يتم كشفها فى حالة كونها مزيفة.
وقال أحد مديرى فروع بنك مصر، فضل عدم ذكر اسمه، إن البنوك تعمل باستمرار على تحديث التعليمات الخاصة بكيفية اكتشاف الأوراق النقدية المزيفة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وذلك من خلال تدريب الموظفين المختصين أو إمداد الفروع بأحدث الأجهزة الخاصة بكشف التزوير، موضحا أن اكتشاف أموال مزيفة لا ينتهى، كما أن هناك دائما جديدا فى أساليب التزوير والتزييف مع التقدم التكنولوجى، وهناك تعليمات دائمة ومحدثة تخص هذا المجال.
وأضاف أن فئة الـ 100 جنيه السليمة يمكن تمييزها عبر 9 علامات: طباعة بارز ذات ملمس مميز لرقم «100»، شريط تأمينى متغير حركيا عند تغيير زاوية الرؤية ومتقطع ظاهريا لكنه يظهر متصل من خلال الضوء النافذ، حبر مغنطيسى متغير لونيا وحركيا عن تغير زاوية الرؤية، شريط تأمينى مكتوب عليه رقم الفئة بطريقة التفريغ، طباعة دقيقة وتظهر كخطين متوازيين وعند التكبير تقرأ «مائة جنيه»، علامة مائية عبارة عن صورة تمثال أبو الهول وقيمة الفئة وتظهر أكثر شفافية، طباعة بارزة لرقم 100 بدون أحبار، عنصر تطابق التسجيل الطباعى عبارة عن جزء من عين حورس فى الوجه ومتكامل فى ظهر الورقة عند النظر إليه من خلال الضوء النافذ، ظهور رقم الفئة 100 عند إمالة الورقة.
ويتم تداول نحو 1.5 مليار ورقة نقدية فئة 100 جنيه بقيمة إجمالية 157 مليار جنيه، حسب بيانات البنك المركزى المصرى، بينما بلغ حجم النقد المصدر والمتداول داخل وخارج خزائن البنك المركزى، فى شهر يوليو الماضى، نحو 446 مليار جنيه.
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