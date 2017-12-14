تبارك القابضة تضخ 1.15 مليار جنيه بمشروعاتها

على الشربانى

❐ 800 مليون لاستكمال «ناينتى أفنيو».. و200 مليون لكابيتال إيست



رضوى عبد الرازق



كشف المهندس على الشربانى رئيس مجلس إدارة مجموعة تبارك القابضة، أن الشركة تعتزم ضخ مليار و150 مليون جنيه استثمارات خلال العام المقبل، لاستكمال الأعمال الإنشائية بعدد من مشروعاتها، منها «نايتى أفنيو» المقام على 200 ألف متر بالتجمع الخامس.



وأوضح الشرباني الشركة تستهدف استكمال إنشاءات المرحلة الثانية من المشروع، وتشطيب المرحلة الأولى للمرافق واللاند سكيب بتكلفة 800 مليون جنيه، ويشمل المشروع 1300 وحدة سكنية، ومولا تجاريا بمساحة تأجيرية 50 ألف متر.



وأضاف أن الشركة أطلقت خلال 2017 مرحلة جديدة من المرحلة الأولى من مشروع «ناينتى أفينيو» وحققن مبيعات جيدة، مشيرا إلى أن المجموعة تعاونت مع شركة WATG الأمريكية لإعداد التصميمات المعمارية والموقع العام، وCRANKEL الإنجليزية لتصميم اللاند سكيب، بالإضافة إلى مجموعة من المكاتب الاستشارية الهندسية الدولية بالتعاون مع القسم الهندسى فى مجموعة تبارك القابضة، وينقسم المشروع إلى 3 مناطق مختلفة، وجارٍ التحضير لحملة تسويقية متكاملة فى الربع الأول من 2018.



وأوضح أن الشركة تعتزم ضخ 200 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية لمشروع كابيتال إيست بمدينة نصر، الذى أطلقته الشركة للتسويق خلال فبراير الماضى ويبلغ إجمالى استثمارته 900 مليون جنيه، ويوفر المشروع وحدات كاملة التشطيبات بمساحات مختلفة تتراوح بين 84 و150 متراً لتتناسب والاحتياجات المختلفة للعملاء إضافة إلى خدمات من لاند سكيب وممرات المشى ومول تجاري ومنطقة مخصصة للعب الأطفال ومراكز ترفيهية.



وأضاف أن الشركة ستضخ 150 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية لمشروعها «فانتازيا رأس سدر» والمقام على 350 ألف متر.



وأشار إلى إن الشركة انتهت من أعمال اللاند سكيب وإعادة تشطيب المرحلة الأولى لمشروع «فانتازيا رأس سدر» وتم بناء مبنى استقبال جديد بالفندق، وجارٍ إنهاء التجديدات بالفندق، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة القائمة خلال العام المقبل، وبدء تنفيذ المرحلة الثالثة، وبلغت التكلفة الفعلية حتى الآن 750 مليون جنيه.



وأضاف أن الشركة ضخت 700 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية لتلك المشروعات.



ولفت إلى أن الشركة حققت 180 مليون جنيه مبيعات تعاقدية خلال الربع الأول من العام الحالى، بزيادة 70 مليونا على نفس الفترة من 2016، بما يعكس حركة النمو التى شهدتها السوق العقارية خلال العام الحالى على الرغم من التحديات القائمة.



وأوضح الشربانى أن الشركة سددت 130 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية خلال 2017، وتكون بهذا قد سددت قرابة %70 من قيمة أرض التجمع الخامس.



وأضاف أن محفظة أراضي الشركة حوالى 7 ملايين متر مربع، إلى جانب 2.2 مليون متر فى الساحل الشمالى تعاقدت عليها مؤخراً لتنفيذ مشروع على مساحة 450 فدانا بالكيلو 104، لافتا إلى أنه من المخطط أن يضم المشروع شاليهات بمساحات متنوعة، وستكون بنسبة %80 من حجم المشروع، وسيتم تقليل المساحات لتناسب شريحة كبيرة من العملاء بجانب مول تجارى.



ولفت إلى أن الشركة تستهدف خلال الربع الأول من العام المقبل فتح مراحل جديدة للتسويق على العملاء من مشروعات ناينتى افنيو وفانتازيا ورأس سدر مشيراً إلى أن الشركة تعتزم خلال يونيو 2018 إطلاق أحدث مشروعاتها بطريق الإسكندرية الصحراوى ويقع على مساحة إجمالية 140 ألف متر، ويضم 160 وحدة سكنية، وتنفذ الشركة من خلاله نموذجا للفيلات صغيرة المساحة، والتى تتراوح بين 140 و200 متر، بما يتناسب مع احتياجات العملاء فى المرحلة الحالية، والتى تستهدف الحصول على وحدات بمساحات صغيرة وأسعار مميزة، لافتا إلى أن المشروع يشمل خدمات متنوعة، منها مول تجارى على الطريق.



ولفت إلى أن إحدى الشركات التابعة لمجموعة تبارك تتولى أعمال الصيانة للمشروعات والإدارة لتوفير خدمات ما بعد البيع للعملاء، وضمان الحفاظ على شكل المشروعات من ناحية الخدمات والصيانة.



وأضاف أن الشركة تدرس 5 قطع أراضٍ بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار خطتها الحصول على قطع جديدة وتنفيذ مشروعات بالمناطق الواعدة.



وأشار إلى أن أبرز التحديات التى تواجه الشركات العقارية حاليا ندرة الأراضى المطروحة، وارتفاع أسعارها بصورة لا تناسب طبيعة السوق والرغبة فى تنفيذ العديد من المشروعات العقارية التى تسهم فى سد الاحتياج الفعلى، كما أن الوزن النسبى لسعر الأرض أصبح يمثل 35 إلى %40 من تكلفة المنتج، وهى نسبة مبالغ بها للغاية تقل فقط حال زيادة الارتفاعات بالمشروعات المنفذة.



وشدد على أن هناك تحديات أخرى تواجه الشركات العقارية منها إحجام البنوك عن تمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء، مما يحمل الشركات أعباء تتمثل فى مد آجال السداد والتيسير على العملاء لضمان تسويق وبيع الوحدات، لافتا إلى أهمية تدخل الدولة وتوفير آليات تمويل بشروط ميسرة تضمن تلبية احتياجات العملاء، خاصة مع ارتفاع أسعار الوحدات وتدنى مستويات الدخول.



وشدد على ضرورة توسعة نطاق تفعيل مبادرة البنك المركزى لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل لتمويل أكبر عدد من العملاء وتوفير شروط ميسرة، حيث يصطدم العميل بالعديد من الإجراءات والمستندات والشروط التعجيزية فى بعض الأحيان مما يصعب الاستفادة من المبادرة، مشيراً إلى ضرورة تنمية ثقافة العملاء أيضا بالتمويل العقارى وفوائده، خاصة أن معلومات الشريحة الكبرى من العملاء عن التمويل تقتصر فقط على كونه مرتفع الفائدة.



واستبعد حدوث فقاعة عقارية رغم التحديات التى تواجه القطاع والارتفاعات السعرية المطردة، وذلك لاختلاف طبيعة السوق المصرية من حيث الطلب المستمر على العقارات وارتفاعات الكثافة السكانية ونقص المعروض عن تلبية تلك الاحتياجات.