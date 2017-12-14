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اقتصاد وأسواق
تأكيدًا للمال.. التموين تعدل قرار كتابة سعر البيع للمستهلك
الخميس 14 ديسمبر 2017 11:08 ص
وزير التموين المصيلحي
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وزير التموين المصيلحي
دعاء حسني
تأكيدًا لانفراد المال، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً جديدًا يحمل رقم 330 لسنة 2017 -مؤرخ بتاريخ 13 ديسمبر الجاري- يستثني المنتجين والمستوردين والموزعين للسلع الغذائية من تدوين السعر على المنتجات، ويكتفي بإلزامهم باستصدار فواتير بيع ضريبية للتجار، متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك.
ويلزم القرار الجديد كافة نقاط البيع من الإعلان عن سعر بيع السلع للمستهلك.
كانت "المال"، قد نشرت الثلاثاء الماضي، انفرادًا، يؤكد أن وزارة التموين تدرس تعديل قرار سعر البيع للمستهلك، رقم 217 لسنة 2017، ومن المقرر تطبيقه مطلع يناير 2018، بناءً على مطالبات من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية طالب فيها بقصر تدوين الأسعار علي السلع الغذائية على السلاسل التجارية والمحال التجارية دون إلزام باقى حلقات التداول بتدوين السعر على المنتج، سواء كان منتج أو مستورد أو مخزن، حسب ما أكده علاء عز أمين، عام الاتحاد العام للغرف.
ويعد قرار وزارة التموين من أكثر القرارات إثارة للجدل في المجتمع التجاري، خلال الآونة الحالية في ظل تفاوت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وبين الموزعين والشركات.
وشملت تعديلات القرار الأخير لوزير التموين إلغاء عقوبة تجريم السلع المتداولة دون سعر للمستهلك المذكورة صراحة في القرار رقم 217، والاكتفاء بذكر أن العقوبات ستنظم وفقاً للقوانين المنظمة لذلك في التجارة في القرار الجديد رقم 330 لسنة 2017.
انفراد المال:
http://www.almalnews.com/Story/356648/14/التموين-تدرس-تعديل-قرار-سعر-البيع-للمستهلك
نص قرار وزير التموين الجديد:
وزارة التموين
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