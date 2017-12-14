مواعيد وأماكن القرعة العلنية لحاجزى المرحلة الأولى من سكن مصر

مصطفى مدبولى

مدبولى: إجراؤها بداية من 21 ديسمبر الجارى وحتى 18 يناير





بدور إبراهيم :





أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواعيد وأماكن إجراء القرعة العلنية اليدوية لحاجزي الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر"، التى تم طرحها بالمدن الجديدة خلال الفترة من 10-9 -2017 وحتى 5- 10 - 2017 ، و سيتم إجراء القرعة بداية من 21 / 12 / 2017، وحتى 18 / 1 / 2018.



وأوضح أن وزارة الإسكان سبق أن طرحت 40 ألف وحدة سكنية، ضمن المرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر"، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة)، بمساحة 115 م2 للوحدة، وبنماذج معمارية مميزة، وذات واجهات حديثة، كما أن المشروع محاط بسياج شجرى لتوفير الخصوصية.



وأوضح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم إجراء القرعة لمدن: (القاهرة الجديدة – بدر – المنيا الجديدة – 6 أكتوبر – العبور) بنادي المقاولون العرب، ولمدينة دمياط الجديدة بصالة أكتوبر الرياضية خلف النادي المصري – بورسعيد.



وقال : بالنسبة لمدينة القاهرة الجديدة، سيتم يوم 21 / 12 / 2017، إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 1) غرب الجامعات (الأندلس) تقسيم (أ)، وسيتم يوم ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٧، إجراء القرعة لمسلسل الدور (2 فقط متكرر)، بمنطقة (مسلسل 2) غرب الجامعات (الأندلس) تقسيم (ب)، وسيتم يوم ٢٤ / ١٢ / 2017، إجراء القرعة لمسلسل الدورين (1 – 3)، بمنطقة (مسلسل 2) غرب الجامعات (الأندلس) تقسيم (ب)، ولمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بالمنطقة الأولى (مسلسل 3) بمنطقة المعارض طريق القطامية (أ)، وسيتم يوم 25 / ١٢ / 2017، إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بالمنطقة الأولى (مسلسل 4) بمنطقة المعارض طريق القطامية (ب)، ولمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بالمنطقة الأولى (مسلسل 5) بمنطقة المعارض طريق القطامية (ج)، ولمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بالمنطقة الثانية (مسلسل 6) بمنطقة المعارض طريق القطامية (أ)، وسيتم يوم 26 / ١٢ / 2017، إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بالمنطقة الثانية (مسلسل 7) بمنطقة المعارض طريق القطامية (ب)، ولمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بالمنطقة مسلسل 8 بالمحلية الثالثة - التجمع الثالث، ولمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بالمنطقة مسلسل 9 جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم، وسيتم يوم 27 / ١٢ / 2017، إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بالمنطقة مسلسل 10 شمال طريق القطامية العين السخنة القديم، ولمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بالمنطقة مسلسل 11 بالتجمع الثالث بجوار السنترال، ولمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بالمنطقة مسلسل 12 بالتجمع الثالث - غرب الحى الأول، ولمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بالمنطقة مسلسل 13 بالتجمع الثالث - شمال الحى الأول، ولمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بالمنطقة مسلسل 14 بالتجمع الثالث - المحلية الثالثة بجوار الجامعة الألمانية.



وأضاف : سيتم يوم 28- 12- 2017، إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 1) سكن مصر الامتداد الشرقى لمدينة بدر بجوار طريق القاهرة السويس، ولمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 1) امتداد مدينة المنيا الجديدة.



وأشار إلى أنه في مدينة 6 أكتوبر، سيتم يوم 2-1- 2018، إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 1) جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون (أ)، ولمسلسل الدورين (1 – 3)، بمنطقة (مسلسل 2) جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون (ب)، ولمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 3) جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون (ج)، ولمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 4) جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر (أ)، ولمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 5) جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر (ب)، ولمسلسل الدورين (1 – 3)، بمنطقة (مسلسل 6) بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى ومشروع دار مصر (أ)، وسيتم يوم 3-1- 2018، إجراء القرعة لمسلسل الدور (2 مساحة ١١٥ م متكرر)، بمنطقة (مسلسل 2) جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون (ب)، وسيتم يوم 4-1- 2018، إجراء القرعة لمسلسل الدور (2 متكرر فقط)، بمنطقة (مسلسل 6) بجوار مدينة الإنتاج الاعلامى ومشروع دار مصر (أ)، وسيتم يوم6-1- 2018، إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 7) بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى ومشروع دار مصر (ب)، وسيتم يوم 8- 1- 2018، إجراء القرعة لمسلسل الدور (2 مساحة ١١٧ م و ١١٨ م)، بمنطقة (مسلسل 2) جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون (ب)، ولمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 8) بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى ومشروع دار مصر (ج).



وقال : في مدينة العبور سيتم يوم 9- 1- 2018، إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 1) 2600 فدان بشمال المدينة (أ)، وسيتم يوم 10-1- 2018، إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 2) 2600 فدان بشمال المدينة (ب)، وفي مدينة دمياط الجديدة، سيتم يوم 17-1- 2018، إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 1) غرب جامعة دمياط، ولمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 2) جنوب الحي الأول، ولمسلسل الدورين (1 – 3)، بمنطقة (مسلسل 3) بالحي المتميز – شرق المدينة بجوار مشروع دار مصر، وسيتم يوم 18-1-2018، إجراء القرعة لمسلسل الدور (2 مكرر) بمنطقة (مسلسل 3) بالحي المتميز – شرق المدينة بجوار مشروع دار مصر.



وأكد أنه على الحاجزين الراغبين في الحضور التواجد من الـ 9 وحتى الساعة 11 صباحا طبقاً للأيام المحددة لكل مدينة، لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة 11 صباحا للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية يمكنهم فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده، مضافاً إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، موضحة بفروع بنك التعمير والإسكان لحجز الوحدات أو الأراضي بالقرعة القادمة، وفى حالة الرغبة فى استرداد المقدم مضافاً إليه العائد، فيمكن التقدم لأى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان ابتداءً من يوم 28-1- 2018 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 : 5 مساءً، موضحا أنه تم استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من الدخول في القرعة العلنية.