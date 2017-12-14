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سيـــاســة
السبسي: ترامب أعطى مبررا لإسرائيل لشرعنة احتلالها القدس
الخميس 14 ديسمبر 2017 02:43 ص
السبسي
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السبسي
وكالات:
اعتبر رئيس الجمهورية التونسى الباجى قايد السبسي، أن اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، لا يعد فقط تخليا عن مسئوليتها ودورها المفترض فى مفاوضات السلام وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية وانحيازا واضحا لإسرائيل واستباقا لمفاوضات الحلّ النهائي، بل يعطى أيضا مسوغا لإسرائيل لشرعنة احتلالها للأراضى الفلسطينية وخاصة القدس.
وأكد الرئيس التونسى، فى كلمته أمام القمة الإسلامية المنعقدة بإسطنبول اليوم الأربعاء التى ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية خميس الجهيناوي، أن هذا القرار سيسمح لإسرائيل بالتمادى فى الاستهتار بالقرارات الأممية وبإرادة السلام، والإمعان فى ممارساتها العدوانية، وتنفيذ مخططاتها الرامية إلى القضاء على أى أمل فى تحقيق السلام المنشود، مؤكدا أنّ هذا الأمر مرفوض ومدان.
وقال إن خطورة هذا القرار تكمن أيضا فى استفزاز مشاعر الأمتين العربية والإسلامية، ودفع المنطقة نحو المزيد من التوتر والاحتقان والعنف، علاوة على تعميق الشعور بالإحباط وانعدام الثقة واستغلال هذا القرار من قبل قوى الإرهاب والتطرف لاستهداف أمن كافة بلداننا واستقرارها.
ودعا السبسى إلى توحيد الموقف العربى والبناء على الزخم الدولى الواسع الرافض لهذا الإعلان، ووضع التصورات العملية لتطويق تداعياته أولا وبالأساس على القدس، فى ظل رمزيتها ومكانتها المحورية فى قضية السّلام، وعلى حقوق الشّعب الفلسطينى والأمّتين العربية والإسلامية، وذلك من خلال تكثيف التحركات فى المحافل الدّولية، وفى مقدّمتها مجلس الأمن الدولى والمؤسسات الأممية لتحمل مسؤولياتها فى فرض احترام قراراتها ومنع أى مساس بالوضع القانونى والتاريخى للقدس، والحيلولة دون استغلال الإعلان الأمريكى من قبل إسرائيل لفرض سياسة الأمر الواقع، وإلزامها باحترام قرارات الشرعية الدولية، والانصياع لإرادة السلام.
وجدد تأكيد موقف تونس الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، وإدانتها لكل الإجراءات المتعارضة مع الشرعية الدولية، وكل أشكال الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على الشعب الفلسطينى وانتهاكاتها فى القدس.
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