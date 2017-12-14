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سيـــاســة
برلمانية: اتجاه لتعديل بعض مواد مشروع التأمين الصحي
الخميس 14 ديسمبر 2017 12:48 ص
البرلمان المصري
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البرلمان المصري
أحمد صبرى
كشفت الدكتورة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك اتجاها داخل اللجنة لتعديل بعض مواد مشروع قانون التأمين الصحى، وذلك بسبب مطالبات كثيرة تلقتها اللجنة من الجهات المعنية بالمشروع رغم الانتهاء من مناقشته.
وقالت اليزابيث فى تصريحات للمال على هامش مؤتمر تحديات صناعة الدواء الذى عقدته غرفة الدواء واتحاد الغرف إن التعديلات ستكون لصالح المشروع الذى يعد حلم المصريين رافضة الكشف عن المواد التى سيتم تعديلها لكنها اكتفت بالقول أن تلك المواد تتعلق بمصادر التمويل.
ويلاقي المشروع عدة معارضات من الصيادلة والأطباء لفرضه رسوم على انشاء العيادات والصيدليات اضافة الى تحصيل ضريبة 0.5% من شركات الأدوية والمستلزمات الطبية وشركات التوزيع والاستيراد.
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