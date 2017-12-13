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اقتصاد وأسواق
الصحة: نقص أدوية الشلل الرعاش سببه نقص المادة الخام
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 11:43 م
شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
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شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
أحمد صبرى
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن نقص أدوية الشلل الرعاش محليا سببه تعديل أكواد المادة الخام المكونة له عالميا ونقصها، مؤكدا أن الوزارة الآن تعمل على توفير البدائل.
وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "كلام تانى" على قناة دريم إلى أن الوزارة استطاعت توفير 700 ألف عبوة من مثيل هذا العقار، وستقوم بمخاطبة نقابة الأطباء لحث الأطباء على كتابة المثيل للمرضى.
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