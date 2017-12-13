أردوغان: لا يمكن لأمريكا أن تلعب دور الوسيط

أردوغان: إيران تريد "الهيمنة" على المنطقة

خالد بدر الدين



ذكرت وكالة رويترز أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن اليوم الأربعاء أنه لم يعد من الممكن أن تكون الولايات المتحدة وسيطا في جهود إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بعد قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول إنه من الآن فصاعدا لم يعد من الممكن للولايات المتحدة بعد انحيازها (إلى إسرائيل) أن تكون وسيطا بين إسرائيل وفلسطين وقد ولى ذلك العهد وينبغي أن نبحث في أمر من سيكون الوسيط من الآن فصاعدا وينبغي التصدي لهذا في الأمم المتحدة أيضا.



يذكر أن تركيا استضافت، اليوم الأربعاء، في إسطنبول قمة إسلامية طارئة دعت إليها تركيا بوصفها تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي وذلك لبحث قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.



وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، أن الفلسطينيين سيذهبون إلى مجلس الأمن من أجل عضوية كاملة للدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة، بعد أن قررت الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



ولم يتطرق عباس الذي كان يتحدث خلال قمة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول إلى تفاصيل بشأن كيف يعتزم الفلسطينيون الحصول على العضوية الكاملة.



ويشارك في هذه القمة 16 زعيما من أصل 57 دولة إسلامية عضو في منظمة التعاون الإسلامي وأبرز المتغيبين عن القمة هم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.