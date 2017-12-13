ريال مدريد يتغلب على الجزيرة ويتأهل لنهائي اﻷندية

علي المصري



كان الجزيرة اﻹماراتي قاب قوسين أو أدني من تحقيق كبري مفاجأته في التاريخ، بإقصاء ريال مدريد اﻹسباني "حامل اللقب"، من كأس العالم لﻷندية، ولكن خبرة لاعبي الفريق الملكي، نجحت في قلب النتيجة من تأخر بهدف لفوز ثمين بهدفين.



بتلك النتيجة يتأهل ريال مدريد، إلى نهائي البطولة التي تستضيفها الإمارات، وتختتم يوم السبت المقبل، الريال مع جريميو البرازيلي في النهائي، بينما يلعب الجزيرة على المركزين الثالث والرابع أمام باتشوكا المكسيكي.



تقدم الجزيرة، بهدف لرومارينهو في الدقيقة 41، وتعادل الريال في الدقيقة 53، بهدف كريستيانو رونالدو، قبل أن يحرز الويلزي جاريث بيل هدف الانتصار في الدقيقة 81، بعد لحظات من مشاركته كبديل.



وقدم الجزيرة، مباراة تاريخية، وظهر بصورة مشرفة وبكفاح رائع، أمام بطل أوروبا وحامل لقب المونديال، وشهدت المباراة إلغاء هدفين، الأول صحيحا لصالح ريال مدريد، والثاني لصالح الجزيرة، بسبب تقنية الفيديو؛ وقدم الحارس اﻹماراتي علي خصيق مباراة العمر، حتي خرج مصابا في الدقيقة 51.



وفض البرتغالي ‏كريستيانو رونالدو، أيقونة ريال مدريد، شراكة هدافي المونديال، مع غريمه التقليدي ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وسيزار ديلجادو، ولكل منهما 5 أهداف، بعدما رفع صاروخ ماديرا رصيده للهدف السادس في تاريخ البطولة، ‏رقم قياسي جديد، وأصبح الهداف التاريخي للبطولة.



وواصل رونالدو كتابة التاريخ وتسجبل الأرقام القياسية، بعدما أصبح أول لاعب في التاريخ، يسجل في ثلاث نسخ من كأس العالم للأندية.