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عقـــارات
المنيا الجديدة تطرح 16 وحدة تجارية للمزاد منها صيدلية الأحد المقبل
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 09:35 م
وحدة سكنية
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وحدة سكنية
محمود زكي
قال المهندس سعيد همام، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إن الجهاز يستعد لطرح 15 وحدة تجارية وإدارية بالمدينة يوم الأحد المقبل، وذلك بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية لطرح تلك الوحدات.
وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن الوحدات التي سيتم طرحها عبارة عن 11 وحدة تجارية، بالإضافة إلى صيدلية، وكذلك 4 وحدات إدارية، وذلك بمختلف النشاطات والتي تشمل محلات بقالة وكذلك محل جزارة ومخبز، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الأخرى.
وأشار همام إلى أن هناك ثلاث شركات مقاولات تقوم بتنفيذ 230 وحدة إسكان متوسط بالمدينة "دار مصر على أن يتم الانتهاء منها بنهاية العام المالي القادم، حيث إن الشركات التي تقوم بالتنفيذ هي شركة حربي نظير للمقاولات، والتي تقوم بتنفيذ 7 عمارات بينما تقوم شركة البنا للمقاولات بتنفيذ 5 عمارات، وحصلت جمعية رجال أعمال أسيوط على تنفيذ 6 عمارات.
ولفت إلى أنه جارٍ البت المالي لمشروع شبكات مياه والصرف الصحي بالمدينة، بالإضافة إلى أن جارٍ طرح أعمال طرق 140 فدانا بمنطقة الإسكان الاجتماعى بالمدينة.
وأوضح همام أن الجهاز بدأ بالفعل تنفيذ 48 عمارة من مشروع سكن مصر، الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن التنفيذ بدأ في منتصف الشهر الماضي.
ولفت إلى أن 700 مليون جنيه قيمة الميزانية للعام الحالي 2017/ 2018، مشيرًا إلى أن الميزانية الجديدة تزيد بحوالي 80 مليون جنيه على الميزانية الحالي 2016/ 2017.
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