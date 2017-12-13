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استثمار
مصنع لوتس يتبرع بـ120 ماكينة خياطة لمركز التدريب المهني ببورسعيد
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 09:24 م
مصنع لوتس يتبرع بـ120 ماكينة خياطة لمركز التدريب المهني ببورسعيد
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مصنع لوتس يتبرع بـ120 ماكينة خياطة لمركز التدريب المهني ببورسعيد
أمانى العزازى
نظم المجلس القومى للمرأة فرع بورسعيد، برئاسة نجلاء إدوار مقررة الفرع، مع فتيات مركز التدريب المهنى، زيارة لمصنع "لوتس لإنتاج الملابس الجاهزة"، أحد مصانع المنطقة الاستثمارية ببورسعيد.
وتفقدت نجلاء إدوار العديد من الأقسام الإنتاجية بالمصنع، برفقة الأستاذة منى المغربى مدير عام بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضو بقومى المرأة، وأكدت نجلاء أن مصنع لوتس قدم 120 ماكينة خياطة لمركز التدريب المهنى "ا بورسعيد" لتعليم الفتيات الخياطة.
ولفتت إلى استمرار الزيارات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بمركز التدريب. وأشارت إلى أن فتيات المرحلة الثالثة بمركز التدريب يتم تعيينهن بالمصنع براتب شهرى 1500 جنيه.
وأضافت أن الفتيات يجدن فرصة للعمل بعد تخرجهن وأثناء الدراسة أيضًا، وقامت نجلاء بتوعية الفتيات بالدور الذى يقدمه قومى المرأة وكيفية التواصل مع الفرع واستعداده لحل أى مشكلات يتعرضن لها. وأعربت عن سعادتها بوجود خط إنتاج كبير وضخم تقوده المرأة البورسعيدية داخل المصنع.
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