بيان القمة الإسلامية : قرار ترامب انسحاب من عملية السلام

خالد بدر الدين









جاء فى مسوّدة بيان صدر اليوم الأربعاء عن قمة زعماء دول منظمة التعاون الإسلامي بخصوص أزمة القدس، أن الزعماء يرون قرار واشنطن بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مؤشرًا على انسحاب الولايات المتحدة من دورها كراعٍ للسلام في الشرق الأوسط.





وأعلنت مسودة البيان التي اطلعت عليها وكالة رويترز، أن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، ودعت كل الدول للاعتراف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية كعاصمتها المحتلة.





وأفادت مسودة البيان التى نشرها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على حسابه على تويتر، بأن الاجتماع رفض التحرك الأمريكي وأدانه بأشدّ العبارات، ووصفت القرار الأمريكي بأنه تقويض متعمد لجميع جهود السلام وقوة دافعة للتطرف والإرهاب وتهديد للسلم والأمن الدوليين.





واستضاف قمة يوم الأربعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي انتقد بشدة الولايات المتحدة شريك بلاده في حلف شمال الأطلسي لموقفها بشأن القدس.





واستضافت تركيا، اليوم الأربعاء، في إسطنبول قمة إسلامية طارئة دعت إليها بوصفها تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي؛ وذلك لبحث قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.





ويشارك في هذه القمة 16 زعيمًا من أصل 57 دولة إسلامية عضوًا بمنظمة التعاون الإسلامي، وأبرز المتغيبين عن القمة هم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



