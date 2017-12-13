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سيـــاســة
عبدالعال يستقبل رئيس مجلس المستشارين الياباني
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 08:41 م
عبدالعال يستقبل رئيس مجلس المستشارين الياباني
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عبدالعال يستقبل رئيس مجلس المستشارين الياباني
ياسمين فواز
استقبل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تشو إيتشي داتيه رئيس مجلس المستشارين الياباني والوفد المرافق له، بحضور المستشار أحمد سعد الدين الامين العام لمجلس النواب، والنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، وعدد من أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية بمجلس النواب المصري.
في مستهل اللقاء، رحب عبدالعال بتشو إيتشي داتيه رئيس مجلس المستشارين الياباني والوفد المرافق له، مشيداً بالعلاقات المصرية اليابانية، والتى كانت ومازالت تتسم بالخصوصية والود المتبادل.
وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين البلدين على كل المستويات تُعد مؤشراً قويا على ما تتسم به العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكداً تقدير مصر حكومة وشعباً للدعم الذى تقدمه دولة اليابان لمصر في كل المجالات، خاصة في مجالات البنية الأساسية والتنمية البشرية، مشدداً على الرغبة المصرية الصادقة في دعم وتطوير تلك العلاقات إلى آفاق أرحب في كافة المجالات، داعياً إلى زيادة أعداد السياح اليابانيين الوافدين إلى مصر في ضوء ماتتمتع به مصر من استقرار أمني.
على الجانب الآخر، أكد تشو إيتشي داتيه رئيس مجلس المستشارين الياباني على جزيل شكره على حفاوة الاستقبال، معبراً عن سعادته البالغة بالالتقاء بالدكتور على عبدالعال ومؤكدا على أن كثافة الزيارات المتبادلة خاصة البرلمانية منها عامل دفع مؤثر لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، كما أشاد بالدور المصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واصفاً إياه بالرائد والمحورى ومشدداً على أن استقرار مصر هو استقرار للمنطقة بأسرها.
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