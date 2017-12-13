الدوحة تقود مكاسب 5 بورصات.. وهبوط دبى والسعودية

خالد بدر الدين









صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط بقيادة الدوحة فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وهبط مؤشرا بورصتى دبى والسعودية فقط، بينما استقر مؤشر بورصة البحرين عند 1264 نقطة دون تغيير.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة قفز بأكثر من 2.2% ليصل إلى 8207 نقاط، ليسجل أعلى مستوياته منذ منتصف أكتوبر الماضى، في أكبر حجم للتداول منذ يونيو من هذا العام.





وانتعش مؤشر بورصة الدوحة بعد أن أعلنت الحكومة، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، خطة ميزانية الدولة لعام 2018، وتتضمن زيادة 2.4% في الإنفاق. وقالت إنها تتوقع منح عقود بقيمة 29 مليار ريال (8 مليارات دولار) لدعم النمو في القطاع الخاص، العام المقبل، في إطار خطة لتنويع الاقتصاد وتقويته في مواجهة مقاطعة من أربع دول عربية، مما ساعد على ارتفاع أسعار أسهم العديد من الشركات، ومنها سهم شركة أزدان القابضة العقارية الذى قفز بأكثر من 6.4% ليسجل أعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر الماضى.





وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية حوالى 0.4% ليزداد إلى 14651 نقطة، بعد أن ارتفع بحوالى 1.1% بقيادة سهم البنك التجاري الدولي القيادي الذى زاد بحوالى 1.6% ليتعافى من أدنى مستويات له تقريبًا هذا العام.





وتقدم مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.7% ليصعد إلى 6238 نقطة، بينما زاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت 0.3% ليتوقف عند 5066 نقطة، وارتفع مؤشر سوق مال أبوظبي العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 4384 نقطة.





وتصدَّر مؤشر سوق مال دبي العام خسائر بورصات الخليج بهبوطه بحوالى 1.4% لينزل إلى 3404 نقاط، مع تراجع سعر سهم شركة إعمار العقارية 6.2% ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ يونيو الماضى، في أكثف تداولاته منذ نفس الشهر.



