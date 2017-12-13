أستاذ علوم سياسية تشيد بمشاركة مصر بمؤتمر تركيا

تعليقًا على القمة الإسلامية التي عُقدت بتركيا وحضور مصر وتغيب السعودية، قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أعتقد أن حضور مصر بتركيا رغم الخلافات بين البلدين يؤكد حرص القاهرة على حضور كل المنتديات التي تعمل على ملف القدس، لافتة إلى أن أحد أركان السياسة الخارجية المصرية ألا تترك فراغًا يملؤه الآخرون فيما يخص هذا الشأن، معتبرة أن إرسال وزير خارجية مصر إلى تركيا هو حائط صد لأي توجه خارجي للقضية الفلسطينية، ومحاولة لأن يخرج القرار معبرًا عن الحلول الشرعية للقضية الفلسطينية، ومنعًا لظهور أي دولة باعتبارها الراعي الرسمي وهي مَن تأخذ بناصية الأمور في ذلك الشأن.





وعن عدم حضور السعودية وتأثير ذلك على العلاقات المصرية السعودية، أكدت أستاذ العلوم السياسية أنه في أغلب الأمر هناك اتفاق مسبق بين مصر والسعودية لحضور إحداهما وعدم حضور الأخرى، وذلك نظرًا لتأزم الموقف مع تركيا وإيران، معتبرة أن حضور مصر القمة الإفريقية رغم انسحاب أغلب الدول اعتراضًا على حضور الجمهورية الصحراوية، خير دليل على إصرار مصر أن تكون لديها علاقات إفريقية وعربية وإسلامية متوازنة مع الجميع.





ومن نتائج القمة الإسلامية المنعقدة بتركيا إعلان القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.





وكانت قمة إسلامية طارئة قد دعت إليها تركيا بوصفها تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي؛ لبحث قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.





وشارك في هذه القمة 16 زعيمًا من أصل 57 دولة إسلامية عضوًا بمنظمة التعاون الإسلامي، وأبرز المتغيبين عن القمة هم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.





وأوفدت مصر التي تشهد علاقاتها فتورًا مع تركيا، وزير خارجيتها سامح شكري، بينما أعلنت السعودية أن وزير الدولة للشئون الخارجية نزار مدني سيمثلها في اجتماع وزراء الخارجية خلال هذه القمة.





والزعماء الـ16 الذين يشاركون في القمة على رأس وفود بلادهم هم: أفغانستان وأذربيجان وبنجلاديش وإندونيسيا وفلسطين وغينيا وإيران وقطر والكويت وليبيا ولبنان والصومال والسودان وتوغو والأردن واليمن، فضلًا عن الرئيس التركي.





ويمثل الإمارات نائب وزير الخارجية، بجانب مشاركة على مستوى رؤساء الوزراء من جيبوتي وماليزيا وباكستان، بينما تمثل موريتانيا وتونس على مستوى وزراء الخارجية، فى حين تغيب سوريا عن حضور القمة.





ويشارك في القمة أيضًا رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي بصفتها دولة مراقبة، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تحل بلاده ضيفة على القمة، إلى جانب ممثلين عن الصين وروسيا وتايلاند والبوسنة والهرسك وجمهورية إفريقيا الوسطى.



