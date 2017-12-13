سامية صادق.. بصمات شكلت الإذاعة المصرية

سامية صادق

رحاب صبحى



قال محمد جراح، رئيس الإدارة المركزية بالإذاعة المصرية، إن الإذاعية الراحلة سامية صادق هى من جيل الإذاعيتين آمال فهمى وصفية المهندس، وهي مثلهما قد قدمت العديد من البرامج التي تركت بصمة مميزة في تاريخ الإذاعة المصرية، ومنها برنامج "الأَسرّة البيضاء" الذى كان يذاع على شبكة البرنامج العام، وقد تميزت في هذا البرنامج الذي كانت تقدم من خلاله الحالات المرضية من داخل المستشفيات، فكانت تخفف من آلام المرضى، كما اشتهر لها برنامج "فنجان شاى"، وهو برنامج حوارى جيد استضافت من خلاله الكثير من الشخصيات الشهيرة.



ويضيف جراح: وتميزت سامية صادق بأدائها الذى لا يوجد به تكلف ومبالغة، فكان المستمعون يلتفون حول الراديو عند إذاعة برامجها، كما كانت لها علاقات قوية بالوسط الثقافى والفنى، فكانت على علاقة جيدة بالمطرب الكبير عبد الحليم حافظ، وكانت تتابع حالته فى فترة علاجه بلندن، كما أجرت حوارًا معه من لندن، وأجرت معه الكثير من المكالمات أثناء إقامته في العاصمة البريطانية للعلاج؛ لتطمئن جمهوره عليه. وكان معروفًا أن الإذاعية سامية صادق هادئة الطبع وذات صوت راق مليء بالشجن والأمومة، لذا كانت قريبة من قلب الجميع.



وأوضح جراح أن الإذاعية الكبيرة سامية صادق تدرجت فى المناصب، فتولّت رئاسة البرنامج العام، ثم تم اختيارها رئيسًا للتليفزيون، وتم تعيينها بعد التقاعد رئيس قناة طرب فى طرب التابعة لشبكة تليفزيون art، فكانت مشرفة على القناة والإنتاج الإذاعى. وأكد جراح أن الإذاعة المصرية، اليوم، قدمت لها أهم أعمالها وأشهر برامجها.



من جانبها قالت الإذاعية انتصار غريب إن سامية صادق كانت صوتًا إذاعيًّا مميزًا ورائعًا، حتى إنه كان من الممكن أن تخوض مسيرة الغناء؛ لأن صوتها كان مميزًا ونادرًا، خاصة عندما كانت تلقي الشعر، وهذا ما لمسته انتصار غريب بنفسها من خلال عملها مع سامية صادق فى قناة طرب التابعة لـ"art"، حيث كانت شديدة الرقي فى التعامل مع زملائها.



وأوضحت انتصار غريب أن سامية صادق كانت مذيعة قريبة من فنانين بقامة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، فكانت أم كلثوم تبديها عن باقي الإذاعيين وكانت تقول لها: "أنت فنانة.. هو الفن فيه دور!"، كما قدمت برنامجًا مميزًا اسمه "هؤلاء والقمر" قدمت فيه حلقة متميزة مع الفنانة تحية كاريوكا، وهناك أيضًا برنامجها الشهير "الأسرّة البيضاء"، وبرنامجها الأشهر "ما يطلبه المستمعون"، كما سجلت سامية صادق حوارًا مع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قبل أن يتولى الرئاسة.



وكان حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والعاملون بها قد نعوا الإعلامية الكبيرة سامية صادق التي رحلت عن عالمنا بعد رحلة عطاء طويلة في العمل الإذاعي والتليفزيوني قدمت خلالها العديد من أشكال العمل الإعلامي المتميز بإخلاص ومهنية، وخلال رئاستها التليفزيون المصري قدمت أفكارًا ورؤى أسهمت في تطوير العمل الإعلامي واستفاد منها أجيال عديدة فهي من رواد العمل الإعلامي المصري.



جدير بالذكر أن الإعلامية سامية صادق رحلت، فجر اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ88 عامًا، إثر تعرضها لجلطة في المخ ونقلها للعناية المركزة. ولم تحدد أسرتها موعد الجنازة والعزاء نظرًا لتواجد أبنائها بالخارج.