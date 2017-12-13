شعبة الاقتصاد الرقمى تناقش خططها مع وزير الاتصالات‎

المال– خاص

يلتقى المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، أعضاء شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، الاثنين المقبل، ضمن سلسلة اللقاءات التى تنظمها الوزارة مع منظمات المجتمع المدنى العاملة بالقطاع.

وأوضح المصدر، لـ"المال"، أن القاضى اجتمع، أمس، مع أعضاء غرفة تكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام للصناعات، ويعتزم لقاء ممثلي جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات أيضًا للوصول إلى رؤية موحدة تخدم مصلحة القطاع قبيل اللقاء السنوى لمنظمات المجتمع المدنى والمزمع عقده خلال المرحلة المقبلة.

كان خليل حسن خليل، رئيس الشعبة، قد كشف، فى تصريحات سابقة، لـ"المال"، عن تفاصيل خطتها خلال العامين المقبلين، وعلى رأسها ميكنة 5 آلاف تاجر كمرحلة أولى يناير المقبل فى قطاعى الصيدليات وتجار التجزئة بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، تليها سوهاج والمحلة والقليوبية وبورسعيد، من خلال اتفاقات تعاون موقَّعة مع الغرف التجارية بها وبعض البنوك، إلى جانب تنشيط التجارة الإلكترونية، إذ يجرى العمل حاليًّا على إنشاء موقع "تجارة مصر"، بالتعاون مع شركتى "فيزا" لحلول المدفوعات الإلكترونية، و"إي فاينانس" لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الحكومية، وتضم البوابة معلومات عن جميع التجار بمصر، فضلًا عن القوانين المنظمة للنشاط التجارى، والخدمات المقدمة من الغرف، كما يساعد فى سداد الرسوم الخاصة بالشعبة إلكترونيًّا.