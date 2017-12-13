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سيـــاســة
من أجل مصر بسوهاج: الدولة تؤهل الشباب لتولى المناصب القيادية
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 06:05 م
من أجل مصر
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من أجل مصر 2
إيمان عوف
أكد محمد البنا، المدير التنفيذى لجمعية من أجل مصر، أن الدولة تعطى أهمية كبرى للشباب فى الوقت الراهن، وتعمل على منحهم الخبرة وتأهيلهم لتولى مناصب قيادية فى مختلف المؤسسات، وذلك من خلال البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، بالإضافة للمؤتمرات التى يرعاها الرئيس السيسى بنفسه.
جاء ذلك خلال ملتقى نظمته جمعية «من أجل مصر» بالتعاون مع محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، أعمال ملتقى شباب الصعيد لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية تحت شعار «كلنا معاك من أجل مصر»، وذلك بحضور عدد من القيادات على رأسهم السيد الشريف وكيل مجلس النواب، ومصطفى بكرى عضو البرلمان، ومحمد البنا المدير التنفيذى للجمعية وعدد من المحافظين.
من ناحية أخرى، قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إن الملتقى سيناقش خلال جلساته عدة محاور مختلفة أهمها التحديات الاقتصادية والبنية التحتية، وكيفية استغلال الإمكانيات بشكل استراتيجي، وأهمية العدالة الاجتماعية ودور الإعلام في تجسيده للواقع ونقل للخبر، وأيضا تأثير السلبي للنزاعات والحروب على المجتمعات.
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